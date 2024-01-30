Όμηροι στη Γάζα: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν μιλά για «αληθινή ελπίδα»

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μίλησε χθες Δευτέρα για «αληθινή ελπίδα» πως προσεχώς θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

«Δεν μπορώ να πω περισσότερα, μπορώ όμως να πω ότι αποπερατώθηκε πολύ σημαντικό και παραγωγικό έργο και υπάρχει αληθινή ελπίδα για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τις επαφές το σαββατοκύριακο στο Παρίσι μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Η Χαμάς θα πρέπει να πάρει τις δικές της αποφάσεις. Μπορώ απλώς να σας πω πως υπάρχει καλή και ισχυρή ευθυγράμμιση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες για το ότι πρόκειται για σωστή και ισχυρή πρόταση», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, αναφέρθηκε σε «αξιοσημείωτη πρόοδο» έπειτα από τις συνομιλίες που έλαβαν χώρα το σαββατοκύριακο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μεταφερθεί στη Χαμάς πρόταση για την κήρυξη νέας ανακωχής στον παλαιστινιακό θύλακο και την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Κατάρ, με τη συνεργασία της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, ηγείται των προσπαθειών μεσολάβησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου. Συνολικά, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν 132 όμηροι, από τους οποίους όμως τουλάχιστον 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

