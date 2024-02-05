Μυρίζει μπαρούτι η Μέση Ανατολή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τα μέχρι στιγμής αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά φιλοιρανικών ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν μόνον την αρχή, διαμηνύει η Ουάσιγκτον μέσω του Τζέικ Σάλιβαν, Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Την ίδια στιγμή, οι φιλοιρανοί αντάρτες Χούθι ορκίζονται αντίποινα ενώ, το Ιράν καταδικάζοντας τις αμερικανο-βρετανικές επιδρομές στην Υεμένη προειδοποιεί για ενδεχόμενη στοχοποίηση δύο φορτηγών πλοίων του.

Ολόκληρη η περιοχή μοιάζει εδώ και εβδομάδες σαν ένα καζάνι που βράζει. Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και οι τόνοι ολοένα ανεβαίνουν.

Η σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, σε αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης την Κυριακή έριξε περισσότερο λάδι στην εν εξελίξει φωτιά που καίει στη Μέση Ανατολή από τις 7 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς.

Από τη μία ο κ. Σάλιβαν ξεκαθάρισε μιλώντας στο NBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επιπρόσθετα πλήγματα και επιπρόσθετη δράση» αλλά και να «συνεχίσουμε να στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα απαντάμε όταν οι δυνάμεις μας δέχονται επίθεση, όταν οι άνθρωποι μας σκοτώνονται». Από την άλλη, όμως, πήγε... πάσο τρεις φορές, όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαπολύσουν επιδρομές κατά ιρανικού εδάφους, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε περαιτέρω κλιμάκωση την οποία η Ουάσιγκτον, μέχρι στιγμής, εμφανιζόταν αποφασισμένη να αποφύγει.

Σε συνέντευξη του δε στο επίσης αμερικανικό δίκτυο CBS o Τζέικ Σάλιβαν υπογράμμισε ότι «αυτό που συνέβη την Παρασκευή ήταν η αρχή και όχι το τέλος» προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν περισσότερα βήματα, μερικά ορατά και μερικά, πιθανόν, αθέατα».

Έπειτα από την φονική επίθεση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία, η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει ένα κύμα ανταποδοτικών πληγμάτων σε περισσότερους από 85 στόχους που συνδέονται με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης και πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη ενώ, την ίδια στιγμή, έχουν εξαπολυθεί και πλήγματα σε 36 στόχους των – επίσης υποστηριζόμενων από το Ιράν - Χούθι στην Υεμένη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των φιλοιρανών ανταρτών, Γιαχία Σαρία, κάνοντας λόγο για 48 πλήγματα, απάντησε ότι τα αμερικανικά και τα βρετανικά πλήγματα «δεν θα περάσουν χωρίς απάντηση και τιμωρία» και «δεν θα κλονίσουν την υποστήριξη των Χούθι στον παλαιστινιακό λαό που αντιστέκεται στη Γάζα».

Την ίδια ώρα, το Ιράν - που καταδίκασε αυστηρά τα νέα πλήγματα των Αμερικανών και των Βρετανών στην Υεμένη τονίζοντας ότι «αντιφάσκουν» με τη δηλωμένη επιθυμία τους η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να μην επεκταθεί - απευθύνει προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον για δύο φορτηγά του πλοία.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, The Associated Press (ΑΡ), υπάρχουν υποψίες ότι τα πλοία Behshad και Saviz χρησιμεύουν ως βάσεις για την προώθηση στρατιωτικών επιχειρήσεων για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης. Μάλιστα, όπως αναφέρει το AP, ο ιρανικός στρατός σε βίντεο-δήλωση την Κυριακή τα περιγράφει ως «πλωτά οπλοστάσια» με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως «όσοι συμμετέχουν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον του Behshad ή παρόμοιων πλοίων θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές, την ασφάλεια και αναλαμβάνουν την παγκόσμια ευθύνη για πιθανούς μελλοντικούς διεθνείς κινδύνους».

Μέσα σε αυτό το κλίμα που μυρίζει μπαρούτι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν φτάνει για 5η φορά από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς στην περιοχή για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με σκοπό τη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

