Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησε με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ-Θάνι, για τις "τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ και τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς", ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιείται την ώρα που ο αρχηγός της CIA αναμένεται να συναντήσει στην Ευρώπη τους ομολόγους του από το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, με την ελπίδα να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο στις συνομιλίες που αφορούν την απελευθέρωση των ομήρων που κρατεί η Χαμάς, καθώς ο απεσταλμένος του Τζο Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακ Γκουρκ επιστρέφει στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες για το θέμα των ομήρων που είχε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην περιοχή. Ωστόσο "δεν επίκειται άμεση" ανακοίνωση για το θέμα αυτό, τονίζει.

"Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ο,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε τον δρόμο για μια νέα συμφωνία για τους ομήρους", δήλωσε στην ενημέρωση του Τύπου ο Κίρμπι.

Αλλά "δεν θα πρέπει να αναμένουμε άμεση πρόοδο", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.