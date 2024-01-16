EE: Ναι σε ναυτική αποστολή προστασίας των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το αρχικό «πράσινο φως» για μια ναυτική αποστολή που θα προστατεύει τα πλοία από επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν σήμερα Ευρωπαίοι διπλωμάτες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Πολλές ναυτιλιακές εμπορικές εταιρείες έχουν εκτρέψει τα πλοία τους σε άλλες διαδρομές, μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης και λένε ότι δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διπλωμάτες είπαν ότι η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, που είναι υπεύθυνη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική, ενέκρινε σε πρώτη φάση την αποστολή, που θα γίνει σε συνεργασία με εταίρους της ΕΕ.

Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου και να τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά. Πολλοί διπλωμάτες είπαν ότι ελπίζουν ότι η διαδικασία θα επισπευσθεί, λαμβάνοντας υπόψη της εντάσεις στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις εμπιστευτικές συζητήσεις γύρω από το θέμα.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι σε συνεργασία με άλλες χώρες ξεκινούν περιπολίες στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο μιας νέας αποστολής, της Επιχείρησης Φύλακας της Ευημερίας, ώστε να κατευνάσουν τους φόβους ότι η αναταραχή σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς του κόσμου θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Όμως ορισμένοι σύμμαχοί τους, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το σχέδιο αυτό και διαφώνησαν με την ιδέα να τεθούν υπό αμερικανική διοίκηση.

