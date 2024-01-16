Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο

Όπως υποστηρίζουν είχαν προηγηθεί προειδοποιητικές κλήσεις - «Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την απόφαση για την αποτροπή της ισραηλινής ναυσιπλοΐας ή εκείνων που συνδέονται με τον ισραηλινό εχθρό στο Κόκκινο και Αραβικό Μπαχρέιν», ανέφεραν οι Χούθι

Το φορτηγό πλοίο Ζωγραφιά

Την ευθύνη για το πυραυλικό χτύπημα στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Ζωγραφιά ανέλαβαν πριν από λίγο οι Χούθι. Όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπός τους  «οι ναυτικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης πραγματοποίησαν επιχείρηση στόχευσης κατά του πλοίου Ζωγραφιά, που κατευθυνόταν προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης, με πλήθος κατάλληλων ναυτικών βλημάτων και το χτύπημα έγινε απευθείας.

Η επιχείρηση στόχευσης ήρθε αφού το πλήρωμα του πλοίου απέρριψε προειδοποιητικές κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων πύρινων προειδοποιητικών μηνυμάτων.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την απόφαση για την αποτροπή της ισραηλινής ναυσιπλοΐας ή εκείνων που συνδέονται με τον ισραηλινό εχθρό στο Κόκκινο και Αραβικό Μπαχρέιν μέχρι να σταματήσει η επίθεση και να αρθεί η πολιορκία του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Επίθεση Υεμένη πλοίο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark