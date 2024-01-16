Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο

Την ευθύνη για το πυραυλικό χτύπημα στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Ζωγραφιά ανέλαβαν πριν από λίγο οι Χούθι. Όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπός τους «οι ναυτικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης πραγματοποίησαν επιχείρηση στόχευσης κατά του πλοίου Ζωγραφιά, που κατευθυνόταν προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης, με πλήθος κατάλληλων ναυτικών βλημάτων και το χτύπημα έγινε απευθείας.

Η επιχείρηση στόχευσης ήρθε αφού το πλήρωμα του πλοίου απέρριψε προειδοποιητικές κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων πύρινων προειδοποιητικών μηνυμάτων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την απόφαση για την αποτροπή της ισραηλινής ναυσιπλοΐας ή εκείνων που συνδέονται με τον ισραηλινό εχθρό στο Κόκκινο και Αραβικό Μπαχρέιν μέχρι να σταματήσει η επίθεση και να αρθεί η πολιορκία του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας».

The naval forces of the Yemeni Armed Forces carried out a targeting operation against the ship “Zogravia”, which was heading to the ports of occupied Palestine, with a number of suitable naval missiles, and the hit was direct.



The targeting operation of the ship came after its… pic.twitter.com/RO5v6bqTAW — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 16, 2024

Πηγή: skai.gr

