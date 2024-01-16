Μπαντ Ισλ-Ζάλτσκαμεργκουτ, Τάρτου, Μπούντε, Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της ΕΕ

Από τις αρχές του 2024, τρεις πόλεις φέρουν επίσημα τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Πρόκειται για το Μπαντ Ισλ-Ζάλτσκαμεργκουτ της Αυστρίας, το Tάρτου της Εσθονίας και το Μπούντε της Νορβηγίας.

Οι πόλεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις 66 πόλεις που έχουν διατελέσει έως σήμερα Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, θα φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και θεάματα που θα αναδείξουν τον πλούτο και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών.

Το Μπαντ Ισλ-Ζάλτσκαμεργκουτ στρέφεται προς το παρελθόν για να αναστοχαστεί τις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, αλλά και προς το μέλλον για να αναπτύξει πιο βιώσιμα τοπικά μοντέλα τουρισμού. Το Τάρτου φιλοδοξεί να αποτελέσει μια οικολογική πόλη πολιτισμού που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη εγγύτητα και θα αναδείξει τη δύναμη των μικρών ευρωπαϊκών πόλεων. Το Μπούντε, η βορειότερη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μέχρι σήμερα, αναδεικνύει τον πολιτισμό της Αρκτικής και των Σάμι, που βρίσκεται πάντα σε στενή επαφή με τη φύση.

Ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης δίνει στις πόλεις την ευκαιρία να αναβαθμίσουν την εικόνα τους, να προωθήσουν τον βιώσιμο τουρισμό και να τονώσουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξή τους μέσω του πολιτισμού, διευρύνοντας παράλληλα τα δίκτυά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπάγεται επίσης μακροπρόθεσμα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις πόλεις και τις ευρύτερες περιφέρειες. Για να επιλεγούν, οι πόλεις πρέπει να καταρτίσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων και των κοινοτήτων τους.

Η Επιτροπή απένειμε στις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2024 το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», σε αναγνώριση της ποιότητας της προπαρασκευαστικής τους διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Κατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

