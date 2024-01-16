Νέα επιδρομή σε πυραυλικές εγκαταστάσεις των Χούθι, στην Υεμένη, πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, οι Αμερικανοί έπληξαν με πυραύλους Tomahawk τις εγκαταστάσεις των Χούθι, από τις οποίες εκτοξεύθηκαν οοι πύραυλοι Κρουζ χθες, κατά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν.

Πρόκειται για την τρίτη χειρουργική επιδρομή των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις των Χούθι την τελευταία εβδομάδα.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησαν πυραύλους Tomahawk και μαχητικά αεροσκάφη για να χτυπήσουν σχεδόν 30 τοποθεσίες των Χούθι που σχετίζονται με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με πυραύλους σε εμπορική ναυτιλία.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια δεύτερη επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής μετά από επίθεση πυραύλων των Χούθι σε πλοίο.

Πηγή: skai.gr

