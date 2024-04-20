Οι αρχές στην επαρχία Κουργκάν, στα ρωσικά Ουράλια, έδωσαν εντολή εκκένωσης αρκετών περιοχών σήμερα λόγω της αύξησης της στάθμης ποταμών, μετά το λιώσιμο του χιονιού και τις ισχυρές βροχές που έπεσαν σε ένα έδαφος που είχε πλημμυρίσει ήδη πριν από τον χειμώνα.

Η περιοχή των ρωσικών Ουραλίων και το βόρειο Καζακστάν πλήττονται συχνά από πλημμύρες αυτή την εποχή του χρόνου, όμως βλέπουν τα χειρότερα φέτος και οι αρχές στην Κουργκάν ανέφεραν πως η στάθμη του ποταμού Τομπόλ έχει ήδη υπερβεί το πιο υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί το 1994.

«Τώρα είναι η ώρα να μαζέψετε πράγματα και έγγραφα και να βρείτε ένα μέρος για τα κατοικίδια», ανέφεραν οι αρχές στην εφαρμογή Telegram, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από τις επικίνδυνες περιοχές.

Στην Κουργκάν βρίσκεται ένα σημαντικό τμήμα του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ρωσίας - ένα τεράστιο εργοστάσιο που παράγει οχήματα μάχης πεζικού για τον στρατό, που έχουν μεγάλη ζήτηση στην Ουκρανία όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται σε ορισμένες περιοχές.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κατά πόσον το εργοστάσιο, το Kurganmashzavod, έχει επηρεαστεί καθόλου μέχρι τώρα.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πως η στάθμη του νερού στον Τομπόλ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Στο Όρενμπουργκ, μια άλλη περιοχή που έχει επηρεαστεί από πλημμύρες, τα νερά υποχωρούν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Χθες, Παρασκευή, το διυλιστήριο Ορσκ, που είχε σταματήσει την παραγωγή λόγω των πλημμυρών, επανέλαβε την παραγωγή καυσίμου. Το διυλιστήριο είχε προηγουμένως κηρύξει ανωτέρα βία στην παροχή καυσίμων από τις 8 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

