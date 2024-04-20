Το Ισραήλ δήλωσε χθες ότι έχει εντείνει τις προσπάθειες για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Πέμπτη, 276 φορτηγά με τρόφιμα και φάρμακα ταξίδεψαν στην εμπόλεμη παράκτια περιοχή, όπως ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η ισραηλινή υπηρεσία COGAT που είναι επιφορτισμένη με τις παλαιστινιακές υποθέσεις και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Την ίδια ημέρα, 144 παλέτες με τρόφιμα ρίχθηκαν από αέρος. Άλλα 700 φορτηγά πέρασαν από τους ελέγχους ασφαλείας και περίμεναν πίσω από το σημείο ελέγχου Κερέμ Σαλόμ στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου οι οργανώσεις αρωγής των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν τη διανομή των προμηθειών, σύμφωνα με την COGAT.

Συνολικά 100 φορτηγά έχουν φέρει ανθρωπιστικές προμήθειες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Μόνο έξι φορτηγά διέσχισαν το νέο πέρασμα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές από τον τομέα της ασφάλειας, το πέρασμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά μεγαλύτερων φορτίων.

Μπροστά στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, οι ΗΠΑ και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν κατ’ επανάληψη ζητήσει από το Ισραήλ να αυξήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι σημειώνεται μικρή βελτίωση. Ωστόσο, πολύ λίγα φορτηγά συνεχίζουν να φθάνουν στη Λωρίδα της Γάζας και οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες δεν επιτρέπουν την ασφαλή, ολοκληρωμένη διανομή βοήθειας, σύμφωνα με τις οργανώσεις αυτές.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για τους κινδύνους που δημιουργούν για την υγεία και το περιβάλλον οι τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων που στοιβάζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Οργανώσεων (OCHA) δήλωσε χθες ότι δεν μπορούν να απομακρυνθούν τα απορρίμματα – περίπου 270.000 τόνοι – καθώς πολλά απορριμματοφόρα στη Γάζα έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις ή δεν έχουν καύσιμα.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει πρόσβαση στον βασικό χώρο απόθεσης απορριμμάτων, στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας. Ο εκτοπισμός των κατοίκων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχει ως αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί ο όγκος των απορριμμάτων εκεί, σύμφωνα με το OCHA, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το πρόβλημα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.