Οι επικριτές του Κρεμλίνου θεωρούν ότι η Ρωσία είναι μία δικτατορία. Κι όμως, από σήμερα μέχρι την Κυριακή διεξάγονται στην αχανή αυτή χώρα προεδρικές εκλογές. Μόνο που το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο: Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, που έχει ήδη συμπληρώσει 25 χρόνια στην εξουσία, θα επανεκλεγεί για μία πέμπτη θητεία στον προεδρικό θώκο.

Ο μόνος πολιτικός της αντιπολίτευσης που έχει απομείνει και θα μπορούσε ίσως να αμφισβητήσει την παντοδυναμία Πούτιν είναι ο Μπόρις Ναντέζντιν, επικριτής του πολέμου στην Ουκρανία και πρώην τοπικός σύμβουλος. Αλλά και αυτός αποκλείστηκε από τις προεδρικές εκλογές, λόγω παρατυπιών στη συλλογή των 100.000 υπογραφών που θεωρούνται απαραίτητες για την κατάθεση μίας ανεξάρτητης υποψηφιότητας, όπως υποστηρίζει η Κεντρική Επιτροπή των Εκλογών.

Για τον Πούτιν έχουν σημασία οι κάλπες

Μπορεί όλοι να θεωρούν δεδομένη την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά για τον ίδιο τον Πούτιν οι κάλπες έχουν ιδιαίτερη σημασία, επισημαίνει ο Νικολάι Πετρόφ, ερευνητής του Γερμανικού Ιδρύματος Επιστήμης και Πολιτικής (SWP) με έδρα το Βερολίνο. «Για τον Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πολύ σημαντικό να επιδείξει- όχι τόσο απέναντι στη Δύση, αλλά περισσότερο εντός συνόρων- μία αίσθηση επιβεβαίωσης της πολιτικής του», λέει ο Πετρόφ. «Το Κρεμλίνο από τη μία πλευρά προσπαθεί να διασφαλίσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και από την άλλη πλευρά κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει οποιοδήποτε σκάνδαλο και οτιδήποτε θα μπορούσε να επισκιάσει την εικόνα του Πούτιν».

Θεωρητικά, κύριοι αντίπαλοι του προέδρου στις εκλογές είναι ο 75χρονος Νικολάι Χαριτόνοφ, υποψήφιος του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής Βουλής και βουλευτής των «Νέων Ανθρώπων» Βλαντισλάβ Νταβάνκοφ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters δεν αναμένεται να υπερβούν ένα ποσοστό 4-5% των ψήφων. Σημειωτέον ότι τόσο ο κομμουνιστής Χαριτόνοφ, όσο και ο «φιλελεύθερος» Νταβάνκοφ επικροτούν την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πολιτικός αναλυτής και πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου Κονσταντίν Καλάτσεφ δηλώνει στην Deutsche Welle ότι, εντός συνόρων, οι προεδρικές εκλογές θα λειτουργήσουν ως νομιμοποίηση της εξουσίας Πούτιν. Όσο για το εξωτερικό, «το ζητούμενο είναι να φανεί ότι ο Πούτιν αντανακλά τις προσδοκίες των ψηφοφόρων, ότι ο πρόεδρος και η πλειοψηφία του πληθυσμού προχωρούν ενωμένοι, ότι διαψεύδονται οι όποιες προσδοκίες της Δύσης».

«Μέτρα» για μεγαλύτερη προσέλευση

Καθώς η έκβαση των εκλογών θεωρείται δεδομένη, θεωρητικά οι ψηφοφόροι δεν έχουν ιδιαίτερο κίνητρο να προσέλθουν στις κάλπες. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εφημερίδα Meduza, με έδρα τη Λετονία, οι ρωσικές αρχές «λαμβάνουν μέτρα» για να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή προσέλευση. Ζητούμενο είναι ένα ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 80%. Για να εκπληρωθεί ο στόχος, εκτιμά η Meduza, «οι αρχές κινητοποιούν τους ψηφοφόρους που εξαρτώνται από το κράτος, δηλαδή τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους σε κρατικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης τους συγγενείς και φίλους τους».

Επικαλούμενη πηγές του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», η εφημερίδα υποστηρίζει ότι όλα τα μέλη του κόμματος «ενθαρρύνονται» να φέρουν μαζί τους στα εκλογικά κέντρα τουλάχιστον δέκα ακόμη ψηφοφόρους. Καθώς η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, οι κρατικές αρχές είναι σε θέση να ελέγξουν ανά πάσα στιγμή ποιος προσήλθε στις κάλπες και ποιος όχι με βάση τον ψηφιακό κωδικό του.

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.