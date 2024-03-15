Κροατία: Στις 17 Απριλίου θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές

Ο πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 17 Απριλίου, ανοίγοντας έτσι τον «χορό» μιας σειράς εκλογικών διαδικασιών στη χώρα.

«Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα εκλογικά τμήματα της Κροατίας την Τετάρτη, 17 Απριλίου» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Οι βουλευτικές εκλογές έπρεπε να διεξαχθούν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, όμως η ημερομηνία τους δεν είχε καθοριστεί μέχρι τώρα. Το κυβερνών κόμμα HDZ κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας και στο κοινοβούλιο μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τη δεκαετία του 1990.

Τον περασμένο μήνα χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στο Ζάγκρεμπ, ζητώντας την προκήρυξη εκλογών και κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά.

Φέτος η Κροατία θα πρέπει να οργανώσει επίσης και προεδρικές εκλογές. Οι Κροάτες ψηφοφόροι θα κληθούν εξάλλου να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, που θα διεξαχθούν μεταξύ 6-9 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

