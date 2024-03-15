Σωρεία σαμποτάζ σε εκλογικά τμήματα, στις ρωσικές προεδρικές εκλογές καταγράφουν τοπικά ΜΜΕ.

Μια γυναίκα έβαλε φωτιά σε παραβάν σε ένα εκλογικό τμήμα στην Μόσχα, την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των ρωσικών προεδρικών εκλογών, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ria Novosti.

«Η εκλογική επιτροπή της Μόσχας είπε στο Ria Novosti ότι οι διαδικασίες (στο εκλογικό τμήμα) συνέχισαν κανονικά μετά το συμβάν».

Σε βίντεο που μετέδωσε το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης SOTAVision δείχνει τη σύλληψη μιας υπόπτου μετά την κατάσβεση της φωτιάς σε εκλογικό κέντρο.

Σε ένα άλλο συμβάν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης Fontanka, μια βόμβα μολότοφ εκτοξεύθηκε σε ένα εκλογικό τμήμα στην Αγία Πετρούπολη.

Με πράσινη μπογιά γέμισε η κάλπη στη Συμφερούπολη της Κριμαίας από μια νεαρή γυναίκα. Η τοπική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής δικογραφίας και σε βάρος μιας κοπέλας που επίσης έριξε πράσινη μπογιά και σε κάλπη στη Μόσχα



Μια ηλικιωμένη γυναίκα έκαψε και κάλπη στην περιοχή τη ρωσικής πρωτεύουσας.

Τουλάχιστον 13 άτομα συνελήφθησαν με κατηγορίες για πρόκληση ζημιών ή εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

В Москве на избирательном участке женщина подожгла кабинку для голосования



Женщину задержали. В Мосгоризбиркоме сказали РИА «Новости», что после пожара «работа продолжается штатно».



Видео: телеграм-канал «Москва с огоньком» pic.twitter.com/TNOgadNVXP — Медиазона (@mediazzzona) March 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

