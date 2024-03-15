Ανατριχιαστική φωτογραφία με αγχόνες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανήρτησε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δείχνοντας πώς εννοεί ν Μόσχα τη συμφωνία ειρήνης. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας κάνει λόγο για «ναζιστική ομάδα του Κιέβου» που θα κρεμαστεί στο Χάρκοβο, προσθέτοντας δε στη λίστα τον πρόεδρο της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς.

«Παρουσιάζω στους δυτικούς φίλους μου μια εναλλακτική φωτογραφική εκδοχή της φόρμουλας ειρήνης για τη ναζιστική ομάδα του Κιέβου (βασισμένη στη διαδικασία του Χαρκόβου το 1943). Και εκείνα τα καθάρματα που βομβαρδίζουν αμάχους στις πόλεις μας θα κρεμαστούν εκεί, μαζί με έναν αποτυχημένο Ρινκέβιτς, που παριστάνει τον πρόεδρο της ανύπαρκτης χώρας της Λετονίας και ευχήθηκε το θάνατο της Ρωσίας. Memento mori! (σ.σ Θυμήσου ότι θα πεθάνεις!)».

Ποια ήταν «η διαδικασία» του Χαρκόβου

Η Δίκη του Χαρκόβου ήταν μια δίκη εγκλημάτων πολέμου που πραγματοποιήθηκε ενώπιον ενός σοβιετικού στρατιωτικού δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 1943 στο Χάρκοβο της Σοβιετικής Ένωσης. Οι κατηγορούμενοι περιελάμβαναν έναν Σοβιετικό δωσίλογο, καθώς και Γερμανικό στρατιωτικό, αστυνομικό και προσωπικό των SS που ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κατοχικών πολιτικών κατά τη διάρκεια του γερμανοσοβιετικού πολέμου του 1941–45. Η δίκη ήταν η πρώτη φορά που γερμανικό προσωπικό δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου από τους Συμμάχους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.