ΗΠΑ: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της εισαγγελέως που άσκησε δίωξη στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο δικαστής που θα προεδρεύσει στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ και των 14 συγκατηγορουμένων του για την παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Πολιτεία της Τζόρτζια το 2020 απέρριψε σήμερα το αίτημα εξαίρεσης της εισαγγελέως Φάνι Γουίλις, όμως έθεσε ορισμένες προϋποθέσεις για να παραμείνει στην υπόθεση.

Ο δικαστής Σκοτ Μακάφι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη «σύγκρουση συμφερόντων» επειδή η Γουίλις είχε συνάψει δεσμό με έναν δικηγόρο στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση. Ωστόσο, κρίνοντας ότι διέπραξε «ατόπημα» και καταγγέλλοντας την «τεράστια έλλειψη κρίσης» εκ μέρους της Γουίλις, την κάλεσε είτε να αποσυρθεί η ίδια με όλη την ομάδα της, είτε να αποσύρει τον υφιστάμενό της, τον Νέιθαν Γουέιντ, στον οποίο είχε αναθέσει καθήκοντα ειδικού εισαγγελέα για να χειριστεί την υπόθεση του Τραμπ.

Σε βάρος του Τραμπ, του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου απέναντι στον Δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εκκρεμούν τέσσερις διαφορετικές ποινικές δίκες. Ο ίδιος προσπαθεί, με αλλεπάλληλες προσφυγές, να καθυστερήσει την εκδίκαση όσο περισσότερο μπορεί, ει δυνατόν για μετά τις εκλογές. Προς το παρόν δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του στην Τζόρτζια.

Οι τέσσερις από τους 19 κατηγορούμενους στη δίκη αυτή έχουν ήδη δηλώσει ένοχοι. Καταδικάστηκαν σε μικρές ποινές με αναστολή, με αντάλλαγμα την κατάθεσή τους στη μελλοντική δίκη των υπολοίπων. Μεταξύ των συγκατηγορουμένων του Τραμπ είναι ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του, ο Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους. Ο Τραμπ, που δηλώνει αθώος, κατηγορείται για παράνομη άσκηση πιέσεων σε πολιτειακούς αξιωματούχους ώστε να ανατρέψουν την ήττα του από τον Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 στην Τζόρτζια.

Η Γουίλις και ο Γουέιντ κατέθεσαν σε αυτήν τη δίκη ότι η σχέση τους ξεκίνησε μετά την πρόσληψη του τελευταίου. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριζαν ότι ο δεσμός τους δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση γιατί δεν έβλαψε τους εναγόμενους. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων κατηγορούσαν τους εισαγγελείς για ψευδορκία, επιμένοντας ότι σύναψαν σχέση πριν από την πρόσληψη του Γουέιντ. Σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου οι δικηγόροι του Τραμπ παρουσίασαν δεδομένα εντοπισμού του κινητού τηλεφώνου του Γουέιντ, υπονοώντας ότι επισκέφθηκε πολλές φορές τα βράδια το σπίτι της Γουίλις, προτού να τον διορίσει εκείνη ειδικό εισαγγελέα.

Σήμερα, ένας δικηγόρος του πρώην προέδρου είπε ότι η ομάδα του θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα» για να απορριφθεί η υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

