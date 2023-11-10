Λογαριασμός
Drone έπληξε σχολείο στην Εϊλάτ του Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τσαχάλ επιτόπου, το κτίριο ήταν σχολείο και μέσα σε αυτό βρισκόταν κόσμος τη στιγμή της έκρηξης - Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές - Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών προσέφεραν ψυχολογική υποστήριξη σε επτά ανθρώπους σε κατάσταση σοκ

Drone έπληξε σχολείο στην Εϊλάτ του Ισραήλ

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε χθες Πέμπτη σε σχολείο στην λουτρόπολη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

«Ένα UAV έπληξε πολιτικό κτίριο στην πόλη Εϊλάτ», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X (του πρώην Twitter). «Η ταυτότητα του UAV και οι περιστάσεις του συμβάντος τελούν υπό εξέταση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τσαχάλ επιτόπου, το κτίριο ήταν σχολείο και μέσα σε αυτό βρισκόταν κόσμος τη στιγμή της έκρηξης. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών προσέφεραν ψυχολογική υποστήριξη σε επτά ανθρώπους σε κατάσταση σοκ.

Το drone έπεσε σε πρωτοβάθμιο σχολείο της Εϊλάτ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Η παραθαλάσσια πόλη φιλοξενεί το τρέχον διάστημα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από το βόρειο Ισραήλ, που γειτονεύει με τον Λίβανο, και από το νότιο Ισραήλ, την περιοχή που γειτονεύει με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε από δεκάδες αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε πύραυλο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow.

Κατόπιν, πρόσθεσε πως αναχαίτισε «ύποπτο» ιπτάμενο αντικείμενο στο νότιο Ισραήλ με συστοιχία Patriot, διευκρινίζοντας πως δεν εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Από τη δική τους πλευρά, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν χθες Πέμπτη «ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων εναντίον διαφόρων νευραλγικών στόχων» στην περιοχή της Εϊλάτ, με δελτίο Τύπου που υπέγραψε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονά τους Γιαχία Σάρι.

«Η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους τους, προκαλώντας ζημιές στους καθορισμένους στόχους, παρά τη σιωπή του εχθρού», πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το υεμενίτικο ένοπλο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Η πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του έγινε την 6η Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει πως εντόπισε «εχθρικό» ιπτάμενο αντικείμενο στα ανοικτά της Εϊλάτ.

«Οι δυνάμεις μας θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους σε υποστήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό (...) ωσότου σταματήσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον των αδελφών μας στη Γάζα», πρόσθεσε κ. Σάρι.

Χθες ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η απειλή δεν προέρχεται μόνο από την Υεμένη. «Παρακολουθούμε απειλές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων (απειλών) για την Εϊλάτ, από διάφορες τοποθεσίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: πόλεμος Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
