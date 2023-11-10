Drone έπληξε σχολείο στην Εϊλάτ του Ισραήλ

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε χθες Πέμπτη σε σχολείο στην λουτρόπολη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

Scenes from the city of Eilat after an explosion shook the city.



مشاهد من مدينة إيلات بعد دوي انفجار هز المدينة. pic.twitter.com/HabxOi69KN November 9, 2023

«Ένα UAV έπληξε πολιτικό κτίριο στην πόλη Εϊλάτ», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X (του πρώην Twitter). «Η ταυτότητα του UAV και οι περιστάσεις του συμβάντος τελούν υπό εξέταση», πρόσθεσε.

A UAV hit a civilian building in the city of Eilat, in southern Israel.



The identity of the UAV and the details of the incident are under review. — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τσαχάλ επιτόπου, το κτίριο ήταν σχολείο και μέσα σε αυτό βρισκόταν κόσμος τη στιγμή της έκρηξης. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών προσέφεραν ψυχολογική υποστήριξη σε επτά ανθρώπους σε κατάσταση σοκ.

Footage from the City of Eilat in which you can clearly hear some kind of Turboprop Drone right before the Explosion; the Drone is reported to have Struck a School within the City however thankfully there are No Casualties. pic.twitter.com/bZlLKB0VYn — OSINTdefender (@sentdefender) November 9, 2023

Το drone έπεσε σε πρωτοβάθμιο σχολείο της Εϊλάτ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Η παραθαλάσσια πόλη φιλοξενεί το τρέχον διάστημα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από το βόρειο Ισραήλ, που γειτονεύει με τον Λίβανο, και από το νότιο Ισραήλ, την περιοχή που γειτονεύει με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε από δεκάδες αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε πύραυλο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow.

Κατόπιν, πρόσθεσε πως αναχαίτισε «ύποπτο» ιπτάμενο αντικείμενο στο νότιο Ισραήλ με συστοιχία Patriot, διευκρινίζοντας πως δεν εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Από τη δική τους πλευρά, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν χθες Πέμπτη «ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων εναντίον διαφόρων νευραλγικών στόχων» στην περιοχή της Εϊλάτ, με δελτίο Τύπου που υπέγραψε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονά τους Γιαχία Σάρι.

«Η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους τους, προκαλώντας ζημιές στους καθορισμένους στόχους, παρά τη σιωπή του εχθρού», πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το υεμενίτικο ένοπλο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Η πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του έγινε την 6η Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει πως εντόπισε «εχθρικό» ιπτάμενο αντικείμενο στα ανοικτά της Εϊλάτ.

«Οι δυνάμεις μας θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους σε υποστήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό (...) ωσότου σταματήσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον των αδελφών μας στη Γάζα», πρόσθεσε κ. Σάρι.

Χθες ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η απειλή δεν προέρχεται μόνο από την Υεμένη. «Παρακολουθούμε απειλές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων (απειλών) για την Εϊλάτ, από διάφορες τοποθεσίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

