Οι μισοί κυανόκρανοι της Γερμανίας εγκατέλειψαν το Μαλί

Τα μισά μέλη των γερμανικών ένοπλων δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στο Μαλί στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ, της MINUSMA, έχουν πλέον φύγει από το κράτος της δυτικής Αφρικής, ανακοίνωσε η Μπούντεσβερ χθες Πέμπτη.

Απομένουν περίπου 500 άνδρες και γυναίκες των γερμανικών ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων στο Μαλί και άλλα περίπου 100 μέλη τους στον γειτονικό Νίγηρα, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στο Γερμανικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη.

Έχει επαναπατριστεί το μισό και πλέον υλικό που είχε σταλεί στο κράτος του Σαχέλ, κατά την ίδια πηγή.

Ο γερμανικός στρατός εννοεί να ολοκληρώσει την αποχώρηση του αποσπάσματός του που είναι ενταγμένο στη MINUSMA εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή ως την Κυριακή 31η Δεκεμβρίου.

Στα μέσα Ιουνίου, οι συνταγματάρχες στην εξουσία στο Μαλί απαίτησαν η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ να εγκαταλείψει τη χώρα, αναγκάζοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να κινήσει εσπευσμένη διαδικασία απόσυρσης άνευ προηγουμένου, που θα πρέπει να έχει αποπερατωθεί ως το τέλος της χρονιάς. Το στρατιωτικό καθεστώς είχε ήδη γυρίσει την πλάτη στους εταίρους του στη Δύση, ιδίως την άλλοτε αποικιακή δύναμη Γαλλία, και στράφηκε στη Ρωσία.

Ωστόσο, την αποχώρηση των κυανοκράνων του ΟΗΕ από το Μαλί περιέπλεξε το στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα τον Ιούλιο. Ο γερμανικός στρατός διαθέτει αεροπορική βάση στη χώρα αυτή. Ως την ανατροπή του προέδρου Μοαμέντ Μπαζούμ, το Βερολίνο χαρακτήριζε τον Νίγηρα παράγοντα σταθερότητας στη δυτική Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

