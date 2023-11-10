Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την Πέμπτη την πώληση τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης αντί 2,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Ρουμανία, συμμαχική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και γειτονική της Ουκρανίας, η οποία είναι σε πόλεμο, ανακοίνωσε επίσημη υπηρεσία του Πενταγώνου.

Η συμφωνία αυτή "θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών βελτιώνοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ", ανέφερε σε δελτίο Τύπου η Υπηρεσία Συνεργασίας Άμυνας και Ασφάλειας (DSCA), αρμόδια για τις πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό.

Η συμφωνία "θα βελτιώσει την ικανότητα της Ρουμανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές παρέχοντας μια αξιόπιστη δύναμη, ικανή να αποτρέπει τους αντιπάλους και να συμμετέχει στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ", προστίθεται.

Η Ρουμανία συνορεύει με την Ουκρανία, η οποία είναι σε πόλεμο με τη Μόσχα από τον Φεβρουάριο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. 'Εκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτάχυναν τα προγράμματά τους παροχής βοήθειας και προμήθειας όπλων στο Κίεβο και στους συμμάχους μέλη του ΝΑΤΟ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στη Ρουμανία και, όπως απαιτείται από τον νόμο, η DSCA ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο την Πέμπτη. Το Κογκρέσο αναμένεται τώρα να επικυρώσει τη συμφωνία πώλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

