Τελεσίγραφο προς εχθρούς και φίλους ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις μάχες κατά της Χαμάς στη Γάζα μέχρι να επιστραφούν οι, τουλάχιστον, 239 αιχμάλωτοι που κρατούνται στη Λωρίδα έστειλε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Επισήμανε τα δεκάδες παιδιά που απήχθησαν και κρατήθηκαν από «ζώα», δεσμευόμενος ότι «δεν θα σταματήσουμε τη μάχη μέχρι να τα πάρουμε πίσω. Ποιος πατέρας σταματά να ψάχνει τα παιδιά του; Τους βλέπω σαν δικά μου παιδιά».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ο Γκάλαντ υποστήριξε ότι μέλη της Χαμάς που κρύβονται σε σήραγγες κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας ακούν τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού Στρατού στην περιοχή, νιώθοντας ότι πλησιάζει, «και τρέμουν από φόβο».



Αναγνώρισε την πρόκληση της ασφαλούς αντιμετώπισης του ζητήματος της ανάγκης «να εισέλθουμε στις σήραγγες ή να τις καταστρέψουμε χωρίς να βλάψουμε ομήρους που μπορεί να βρίσκονται εκεί», λέγοντας ότι ο στρατός αναπτύσσει νέες μεθόδους και εργάζεται σε λύσεις, προσθέτοντας ότι αυτό «θα βελτιωθεί στις επόμενες ημέρες».



Δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά το Ισραήλ θα βρει όλους τους τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει έναν μήνα, έναν χρόνο ή ακόμη και χρόνια εάν χρειαστεί.



Σε ό,τι αφορά το βόρειο μέτωπο, ο Γκάλαντ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «επίσης προσπάθησε να μας βλάψει, δεχόμενη πλήγμα μετά από χτύπημα». Προειδοποίησε δε, ότι οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας είναι έτοιμοι και περιμένουν εντολές, με «το βλέμμα στο βορρά».

Αποκαλώντας τον πόλεμο «τον πιο δικαιολογημένο που έχει κάνει ποτέ το Ισραήλ» στα 75 χρόνια της ανεξαρτησίας του, είπε ότι είναι ένας αγώνας «εναντίον του κακού, εναντίον εκείνων που ήθελαν να επιδείξουν δημόσια τις δολοφονίες (της 7 Οκτωβρίου) για να μας διώξουν από γη μας». Όπως ανέφερε, μίλησε με Ισραηλινούς στρατιώτες, που του είπαν ότι θα κάνουν «τα πάντα» για να πετύχουν τη νίκη.



Υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ θα ανοικοδομήσει και θα αποκαταστήσει τις κοινότητες κοντά στη Γάζα που ερημώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και εκκενώθηκαν μέρες αργότερα. «Θα ανοικοδομήσουμε τις κοινότητες, θα σπείρουμε τα χωράφια και θα επιστρέψουμε στη ζωή - στη ρουτίνα της ζωής σε εκείνες τις περιοχές που ρημάζουν από τις σφαγές της Χαμάς» υποσχέθηκε.



«Πρώτον, θέλουμε όλοι οι Παλαιστίνιοι (άμαχοι) να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας. Αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε ελευθερία δράσης (κατά της Χαμάς). Δεν θέλουμε να τους βλάψουμε. Όσοι δεν κατευθύνονται νότια θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Έχουμε μεθόδους… για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που φεύγουν είναι αυτοί που υποτίθεται ότι θα φύγουν και ότι θα πάρουμε στα χέρια μας όλους τους υπόλοιπους».

