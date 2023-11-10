Νεαρός εντατικολόγος ο οποίος εργαζόταν για τη γαλλική ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί του Κόσμου (Médecins du Monde, MDM) έχασε τη ζωή του την Κυριακή, μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του, όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους στη Γάζα, ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη στο Παρίσι από τη ΜΚΟ, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τις ομάδες της που παραμένουν στο πεδίο.

Ο Μαϊσάρα Ράγες, 28 ετών, ήταν εντατικολόγος και επόπτης ιατρός τα τελευταία δυο χρόνια στην MDM, διευκρίνισε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση, η οποία απασχολεί άλλους 18 εργαζόμενους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο θάνατός του είναι «αντανάκλαση όσων υφίσταται όλος ο άμαχος πληθυσμός» στον παλαιστινιακό θύλακο, σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φλοράνς Ριγκάλ, η πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου.

Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση τονίζει ότι «καταδικάζει από την αρχή αυτής της ένοπλης σύρραξης τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς που γίνονται αδιακρίτως και συνεχίζουν να σκοτώνουν πάρα πολλούς αμάχους, συναδέλφους μας εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και μέλη του υγειονομικού προσωπικού» κι υπενθυμίζει «σε αυτή την τραγική περίσταση πως η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα ανάγκη ζωτικής σημασίας για να τερματιστεί αυτή η εκατόμβη».

«Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για τις ομάδες μας που βρίσκονται επιτόπου» καθώς «είναι σχεδόν αδύνατο για τους εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους», υπογραμμίζουν οι Γιατροί του Κόσμου.

Το βράδυ της Τρίτης, ήταν η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières, MSF) αυτή που ανακοίνωνε τον θάνατο εργαζομένου της, του Μοχάμεντ αλ Άχελ, τεχνικού εργαστηρίου, στη Γάζα: σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι την 6η Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ενεπλάκησαν σε πόλεμο μετά την άνευ προηγουμένου αιφνιδιαστική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ισραηλινή πλευρά χάθηκαν πάνω από 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι που σκοτώθηκαν την ημέρα της επίθεσης, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Στη Λωρίδα της Γάζας οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί μαζικοί βομβαρδισμοί αντιποίνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 10.800 ανθρώπους, που επίσης ήταν στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έπειτα από έναν μήνα και πλέον βομβαρδισμών, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παραμένουν παγιδευμένοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου όπου επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

