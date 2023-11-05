Άντονι Μπλίνκεν: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσγειώθηκε για 1,5 ώρα στη Σούδα

Με απόλυτη μυστικότητα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, προσγειώθηκε στα Χανιά και έμεινε για ελάχιστη ώρα, προερχόμενο από τη Λάρνακα όπου ο Μπλίνκεν είχε στο αεροδρόμιο έκτακτη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Το αεροσκάφος έκανε έκτακτη στάση στη βάση της Σούδας περί τις 16:45 και απογειώθηκε στις 18:15.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, είδε ανώτερους αξιωματικούς των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην χώρα μας καθώς στην περιοχή κινούνται δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, ένα ελικοπτεροφόρο, τρεις ναύαρχοι της τακτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών και προφανώς υφίσταται μεγάλη κινητικότητα.

Η στάση αυτή δεν είχε ανακοινωθεί καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε προηγουμένως, επίσης αιφνιδίως, μεταβή στην Κύπρο για λίγα λεπτά της ώρας όποτε και συνάντησε τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.