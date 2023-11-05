Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ιράκ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, την Κυριακή, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπλίνκεν προσγειώθηκε στη Βαγδάτη το βράδυ της Κυριακής για την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα ως κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ και είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ αλ-Σουντάνι.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στο Ιράκ, που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως για λόγους ασφαλείας. Πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή που -- μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς -- επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν στοχεύσει ιρακινές βάσεις όπου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα και δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Ειδικότερα, ο Αμερικανόςς ΥΠΕΞ προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, φόρεσε ένα βαλλιστικό γιλέκο και ταξίδεψε με ελικόπτερο Black Hawk στην Πράσινη Ζώνη, ένα απομεινάρι της κατοχής των ΗΠΑ στο Ιράκ μετά την εισβολή του το 2003. Στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ ενημερώθηκε για τις απειλές σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, προτού κατευθυνθεί στο γραφείο του πρωθυπουργού.

The US is "working very hard" to ensure the conflict in Gaza does not "escalate or spread."



Antony Blinken is speaking in Baghdad after meeting with the Prime Minister of Iraq, Mohammed Shia al-Sudani.



Listen below.https://t.co/JvRoYJFrMj



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kbrC4phN81 — Sky News (@SkyNews) November 5, 2023

Οι ΗΠΑ «εργάζονται σκληρά» για να σταματήσουν την εξάπλωση των συγκρούσεων και να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους είπε ο Άντονι Μπλίνκεν στη συνέντευξη Τύπου από τη Βαγδάτη.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σιά' Αλ Σουντάνι και επίσης κατέστησε «πολύ σαφές» ότι οι επιθέσεις που προέρχονται από πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν είναι «απαράδεκτες».

«Είχαμε μια καλή ειλικρινή συνομιλία και γενικότερα εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση στη Γάζα δεν θα κλιμακωθεί σε άλλα μέρη», πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν οι ανθρωπιστικές παύσεις και οι ΗΠΑ «έπρεπε να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις».

«Είναι σημαντικό μια παύση να προωθεί πολλά πράγματα - ένα από αυτά είναι όμηροι. Είμαστε έντονα συγκεντρωμένοι να τους φέρουμε σπίτι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μπλίνκεν συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι θα καλωσόριζαν μια ανθρωπιστική παύση» και σημείωσε ότι ο κ. Σουντάνι συνεργάζεται με τις δυνάμεις ασφαλείας του για να σταματήσει τις επιθέσεις από ομάδες πολιτοφυλακής.

«Καμία χώρα δεν θέλει να έχει ομάδες πολιτοφυλακής που εμπλέκονται σε βίαιη δραστηριότητα. Είναι ξεκάθαρα ενάντια στα συμφέροντα του Ιράκ», πρόσθεσε.





