Αρχίζει αύριο, Τρίτη 7 Μαΐου, η δεύτερη φάση της ευρείας κλίμακας αεροναυτικής άσκησης «Θαλασσόλυκος» των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα.

Φέτος, η πρώτη φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο μεταξύ 7 και 16 Ιανουαρίου, ενώ η δεύτερη φάση της άσκησης που αρχίζει αύριο θα διαρκέσει έως τις 18 Μαΐου.

Σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε σήμερα στο αρχηγείο του τουρκικού Ναυτικού στο Γκιολτζούκ της Προποντίδας, ο διοικητής της Διευθύνσεως Επιχειρήσεων του τουρκικού Στόλου, αρχιπλοίαρχος Καάν Τούρκκαν, ανέφερε ότι στην άσκηση θα λάβουν μέρος 100 πλοία επιφανείας, οκτώ υποβρύχια, 39 αεροσκάφη, 16 ελικόπτερα, 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επτά μη επανδρωμένα σκάφη (μεταξύ των οποίων και τα νέα σκάφη-καμικάζι), δύο ομάδες της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών, τρεις ομάδες της Μονάδας Υποβρυχίων Επιχειρήσεων, έξι σκάφη της Ακτοφυλακής, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και 15.000 άτομα προσωπικό. Ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου στην άσκηση θα είναι το νεότευκτο μίνι αεροπλανοφόρο / σκάφος αμφίβιων επιχειρήσεων «Anadolu».

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα λάβει χώρα και εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στις 12 και 13 Μαΐου, ενώ θα προηγηθεί στις 11 Μαΐου η φιλοξενία των διακεκριμένων επισκεπτών στον ναύσταθμο του Άκσαζ. Τις δύο τελευταίες ημέρες, στις 17 και 18 Μαΐου, τα πλοία που θα λάβουν μέρος στην άσκηση θα επισκεφθούν συνολικά 27 λιμάνια.

Για τις ανάγκες της άσκησης δημιουργήθηκε κέντρο επιχειρήσεων στο οποίο θα λάβουν καθήκοντα 104 άτομα ναυτικού προσωπικού.

Ο αρχιπλοίαρχος Τουρκκάν εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης θα προσομοιαστεί και πολιτική διαχείρισης των μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ψηφιακά μέσα, κοινωνικά μέσα δικτύωσης) από το κέντρο επιχειρήσεων της άσκησης μέσω του δικτύου των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στόχος της άσκησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών μέσων και της διοίκησης του τουρκικού Ναυτικού, η βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων, των μηχανισμών πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων του προσωπικού του αρχηγείου του Ναυτικού και των μονάδων που συμμετέχουν στην άσκηση σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών και η δοκιμή της διαλειτουργικότητας με τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει ότι οι ασκήσεις «"Θαλασσόλυκος 1" και "Θαλασσόλυκος 2", οι οποίες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια, ακυρώθηκαν το 2023 λόγω της θετικής ατζέντας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

