Πώς ένας παρατηρητικός χρήστης διαδικτύου οδήγησε στη σύλληψη του διεστραμμένου Βρετανού ζωολόγου, που βίασε και θανάτωσε δεκάδες σκυλιά Κόσμος 14:08, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

223

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το στοιχείο που τον «πρόδωσε»