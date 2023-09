Ζωολόγος βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 40 ζώα - Προσέγγιζε ιδιοκτήτες από αγγελίες Κόσμος 08:44, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O 51χρονος Άνταμ Ρόμπερτ Κόρντεν Μπρίτον, βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 42 σκυλιά, από το 2014 μέχρι και πέρσυ τον Απρίλιο, όπου και συνελήφθη