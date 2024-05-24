Δεν βρέθηκαν ίχνη από σφαίρες στο ελικόπτερο του Ραϊσί λέει το Ιράν

Το πρώτο πόρισμα σχετικά με το αεροπορικό δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο τον Ιρανό πρόεδρο, Εμπραχίμ Ραϊσί έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων



Αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν ίχνη από σφαίρες στα συντρίμμια και σημειώνει ότι το ελικόπτερο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του στο βουνό".



Η έκθεση επανέλαβε επίσης ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν με τη χρήση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι εντοπίστηκαν από τουρκικό ντρόουν

Ακόμη, από την έκθεση προκύπτει ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου επικοινώνησε με το πλήρωμα δύο άλλων ελικοπτέρων 90 δευτερόλεπτα πριν από την πτώση ενώ αναφέρεται ότι το ελικόπτερο δεν παρέκκλινε από την καθορισμένη πορεία πτήσης".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.