Περιοχές του κέντρου αλλά και οι περιοχές των νοτίων και βορείων προαστίων εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας.

Παρά την αύξηση των τιμών των ακινήτων οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να σημειώνουν αύξηση της ζήτησης τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές, με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιες όμως συγκεκριμένα είναι αυτές οι περιοχές που έχουν τις υψηλότερες τιμές πώλησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας; Πού κυμαίνονται οι τιμές;

Τιμές για κατοικίες στις πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας

Σύμφωνα με στοιχεία της Prosperty, της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αγοράς, πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, οι πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας με βάση την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ευρώ/m²) και το μέσο μέγεθος ακινήτου (m²) σε κάθε περιοχή:

* Η περιοχή με την υψηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι η Βουλιαγμένη, με 5527.80 ευρώ/m², και μέσο μέγεθος ακινήτου 203.87 m².

* Ακολουθούν η Βούλα (4935.63 ευρώ/m², 212.02 m²) και η Γλυφάδα (4723.01 ευρώ/m², 148.86 m²).

* Οι περιοχές Αλιμος, Κολωνάκι - Λυκαβηττός κυμαίνονται μεταξύ 4491.90 ευρώ/m² και 4597.46 ευρώ/m².

* Οι περιοχές Φιλοθέη, Ψυχικό και Βάρη - Βάρκιζα έχουν τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο από 4176.65 ευρώ/m² έως 4299.99 ευρώ/m²

Οι τιμές και τα μεγέθη των ακινήτων διαφέρουν ανάλογα με τη δεκαετία κατασκευής, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα δεδομένα που έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Prosperty

Για παράδειγμα:

Στοιχεία ανά δεκαετία:

* Βουλιαγμένη: Τα ακίνητα που κατασκευάστηκαν από το 2014 έως το 2026 έχουν τη μεγαλύτερη τιμή, στα 6819.34 ευρώ/m², με μέσο μέγεθος 216.71 m². Οι τιμές μειώνονται σταδιακά όσο πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο, με την περίοδο 2004-2014 στα 6274.01 ευρώ/m² για ακίνητα μεγαλύτερου μεγέθους (307 m²). Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα που κατασκευάστηκαν πριν το 1985 είναι 5559.96 ευρώ/m², αλλά αυτά τα ακίνητα είναι μικρότερα σε μέγεθος, μόλις 102.20 m².

* Βούλα: Τα πιο πρόσφατα ακίνητα (2014-2026) έχουν τιμή 6065.85 ευρώ/m² και μέσο μέγεθος 169.76 m². Στις προηγούμενες δεκαετίες, οι τιμές κυμαίνονται από 4071.40 ευρώ/m² έως 4464.94 ευρώ/m², ενώ τα μεγέθη των ακινήτων είναι μεγαλύτερα, με μέσο μέγεθος 286.20 m² για την περίοδο 2004-2014.

Τι ακίνητα επέλεξαν οι αγοραστές το 2023

Σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX Hellas, με στόχο την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών που να ανταποκρίνονται στα επίπεδα των οικονομικών δυνατοτήτων τους, 7 στους 10 αγοραστές ακινήτων που επέλεξαν κατοικίες, προτίμησαν εκείνες που είναι ηλικίας άνω των 20 ετών. Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να εξασφαλίσουν στέγη σε πιο προσιτές τιμές σε σύγκριση με νεότερες ιδιοκτησίες, ενώ παράλληλα στοχεύουν σε μελλοντικές υπεραξίες μέσω της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης των εν λόγω ακινήτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν το 2023 μέσω της RE/MAX Ελλάς, στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις των αγοραστών βρέθηκαν οι κατοικίες(διαμερίσματα/μονοκατοικίες/μεζονέτες).

Τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια έπονται των προτιμήσεων των αγοραστών, ενώ μικρότερο είναι το ενδιαφέρον για γραφεία και καταστήματα καθώς οι εν λόγω αγορές ούτως ή άλλως απευθύνονται σε συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό.

Επιπλέον, από τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, προκύπτουν ενδιαφέροντα και σημαντικά δεδομένα αναφορικά με την παλαιότητα των ακινήτων που επιλέχθηκαν από τους αγοραστές. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η τάση των τελευταίων ετών να προτιμώνται παλαιότερα ακίνητα σε πιο ανταγωνιστικές τιμές (σε σύγκριση με τα νεόδμητα) και τα οποία προσφέρονται στους ιδιοκτήτες τους τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επαγγελματική εκμετάλλευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

