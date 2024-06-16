Λογαριασμός
Θρίλερ σε φυλακή της Ρωσίας: Εξουδετερώθηκαν οι τζιχαντιστές τρόφιμοι που κρατούσαν ομήρους φύλακες - βίντεο

Οι κρατούμενοι αυτοαποκαλούνταν «Μουτζαχεντίν του Ισλαμικού Κράτους» και χρειάστηκαν 6 μήνες για να οργανώσουν την ομηρεία των υπαλλήλων

UPDATE: 12:07
φυλακες ρωσιας

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι πιάστηκαν σήμερα  όμηροι από τουλάχιστον 5 κρατούμενους σε φυλακή στην περιοχή Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία.

Μετά από πολύωρο θρίλερ, ρωσικά μέσα μετέδωσαν ότι οι  τζιχαντιστές τρόφιμοι εξουδετερώθηκαν μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων ενώ οι σωφρονιστικοί υπαλλήλοι απελευθερώθηκαν σώοι. 

Εξι από τους κρατούμενους που εμπλέκονται στην ομηρεία των υπαλλήλων, είχαν ήδη καταδικαστεί για τρομοκρατία και σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Οι κρατούμενοι ήταν προφυλακισμένοι εν αναμονή της δίκης τους και κατέγραψαν την ομηρία σε βίντεο με τα κινητά τους. 

Τοπικές πηγές ισχυρίζονται ότι οι κρατούμενοι αυτοαποκαλούνταν «Μουτζαχεντίν του Ισλαμικού Κράτους» και χρειάστηκαν 6 μήνες για να οργανώσουν την ομηρεία των υπαλλήλων. 

Οι έξι κρατούμενοι, ένας τους οποίους φορούσε στο κεφάλι κορδέλα με τη σημαία του ISIS, είχαν βγάλει σίδερα από παράθυρα και κατέβηκαν αρκετούς ορόφους με σχοινί προτού συλλάβουν ομήρους τους δεσμοφύλακες υπό την απειλή ενός μαχαιριού και ενός τσεκουριού.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι οι δράστες ζητούσαν ένα αυτοκίνητο, όπλα  και ελεύθερο πέρασμα για να διαφύγουν.

«Το κέντρο κράτησης λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπηρεσία , τονίζοντας ότι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

TAGS: Ρωσία
