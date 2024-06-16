Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι πιάστηκαν σήμερα όμηροι από τουλάχιστον 5 κρατούμενους σε φυλακή στην περιοχή Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία.

Μετά από πολύωρο θρίλερ, ρωσικά μέσα μετέδωσαν ότι οι τζιχαντιστές τρόφιμοι εξουδετερώθηκαν μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων ενώ οι σωφρονιστικοί υπαλλήλοι απελευθερώθηκαν σώοι.

❗️ A Rostov gli accusati di terrorismo hanno preso in ostaggio i dipendenti del centro di custodia cautelare



I prigionieri hanno chiesto un'auto, un "corridoio verde" e la possibilità di lasciare la Russia. Recentemente sono iniziate le sparatorie nel centro di custodia… pic.twitter.com/pX1URtbo4a — Gianluca (@Gianl1974) June 16, 2024

Εξι από τους κρατούμενους που εμπλέκονται στην ομηρεία των υπαλλήλων, είχαν ήδη καταδικαστεί για τρομοκρατία και σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Οι κρατούμενοι ήταν προφυλακισμένοι εν αναμονή της δίκης τους και κατέγραψαν την ομηρία σε βίντεο με τα κινητά τους.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.



Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA — Clash Report (@clashreport) June 16, 2024

Τοπικές πηγές ισχυρίζονται ότι οι κρατούμενοι αυτοαποκαλούνταν «Μουτζαχεντίν του Ισλαμικού Κράτους» και χρειάστηκαν 6 μήνες για να οργανώσουν την ομηρεία των υπαλλήλων.

Οι έξι κρατούμενοι, ένας τους οποίους φορούσε στο κεφάλι κορδέλα με τη σημαία του ISIS, είχαν βγάλει σίδερα από παράθυρα και κατέβηκαν αρκετούς ορόφους με σχοινί προτού συλλάβουν ομήρους τους δεσμοφύλακες υπό την απειλή ενός μαχαιριού και ενός τσεκουριού.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι οι δράστες ζητούσαν ένα αυτοκίνητο, όπλα και ελεύθερο πέρασμα για να διαφύγουν.

⚡️"Inshallah! Allah has prepared us!"



Another video of terrorists taking hostages in a detention center in Russia. They call the staff of the pre-trial detention center "kafirs".



They demand a car, weapons, and the possibility to leave the detention center. In this case, they… pic.twitter.com/P1vuAJtk6E — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2024

«Το κέντρο κράτησης λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπηρεσία , τονίζοντας ότι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.