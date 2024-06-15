Τον Επαμεινώνδα Κορκονέα συνέλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας στη Στούπα, όπου διέμενε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς δεν έφερε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του και αυτή τη στιγμή κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας ενώ αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού.

Σε βάρος του πρώην ειδικού φρουρού εκκρεμούσε παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας προκειμένου να συνεχισθεί η εκτέλεση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας για τη δολοφονία του 15χρονου τότε Αλέξη Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια.

Θα δικαστεί για 4η φορά

Για τέταρτη φορά θα δικαστεί ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας για την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, την 6η Δεκεμβρίου 2008. Κι αυτό, γιατί αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Λαμίας, ως προς το σκέλος της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του σύννομου βίου κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να σπάσουν τα ισόβια, ποινή η οποία είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Άμφισσας.

Ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή και τη δεύτερη αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης ως προς το ζήτημα της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Κατά συνέπεια θα οδηγηθεί εκ νέου, για τέταρτη φορά ο πρώην ειδικός φρουρός ενώπιον των δικαστηρίων, τα οποία καλούνται να αποφανθούν για την αναγνώριση ή μη του ελαφρυντικού στο πρόσωπό του.

