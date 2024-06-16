Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο ακόμη να φτάσουν τα επίπεδα προ πανδημίας, πραγματοποίησαν οι Έλληνες το 2023, καταγράφοντας συνολικά 6,2 εκατομμύρια αναχωρήσεις, 34,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 2,4 δισ. ευρώ δαπάνες.

Επιπλέον, παρατηρείται μια στροφή από τους Βαλκανικούς προορισμούς στους «παραδοσιακούς» προορισμούς της Ευρώπης, όπως Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία. Αυτό τονίζεται σε σχετική μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο: «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2019-2023».

Μάλιστα η μελέτη υπογραμμίζει ότι μετά τα χαμηλά επίπεδα του 2020 και του 2021, πέρυσι, ο εξερχόμενος τουρισμός από Ελλάδα εμφάνισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάκαμψη με οδηγό τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα σε συνδυασμό με την πλήρη άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

25% πτώση στα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό εφέτος

Για εφέτος ωστόσο, και ειδικά μετά την περίοδο του Πάσχα, τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό καταγράφουν πτώση 25% σε σχέση με το 2023, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας, Fedhatta, Λύσανδρος Τσιλίδης, απόρροια της κακής οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, όπως υποστηρίζει. Αναφορικά με τους προορισμούς που επιλέγουν οι Έλληνες, είναι οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η νότια Μεσόγειος, και συγκεκριμένα, η Ισπανία, Πορτογαλία, αλλά και Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκο και Εμιράτα. Μάλιστα ο κ. Τσιλίδης τονίζει ότι το δικό τους κοινό έχουν οι ακριβοί λόγω απόστασης προορισμοί , όπως είναι αυτοί στη Νοτιοανατολική Ασία, η Ινδία, η Κούβα και ο Καναδάς. Ο Έλληνας βιώνει την οικονομική κρίση και το κόστος ζωής έχει αντίκτυπο στα ταξίδια του εντός και εκτός συνόρων, υπογραμμίζει ο κ. Τσιλίδης.

Νίκος Χαλκιαδάκης : Ο Κρητικός Φιλέας Φογκ που έχει ταξιδέψει σε 128 χώρες

Ο Νίκος Χαλκιαδάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Ωστόσο, όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις ταξιδεύει εκτός Ελλάδας. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει ότι μέχρι σήμερα έχει επισκεφτεί 128 χώρες και φυσικά δεν θα σταματήσει μόνο σε αυτές. Δηλώνει γοητευμένος με τους προορισμούς της Νότιας Αμερικής εξηγώντας ότι η πλούσια φύση αλλά και η αυθεντικότητα των κατοίκων της είναι κάτι το μοναδικό. Την ίδια στιγμή σημειώνει ότι τα ελληνικά τουριστικά γραφεία είναι εξαιρετικά, αφού μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία. Ο επόμενος σταθμός για τον Νίκο Χαλκιαδάκη θα ήταν η Βόρεια Κορέα, όμως τελευταία στιγμή υπήρξε ακύρωση του ταξιδιού, από πλευράς του πρακτορείου.

Οι Έλληνες κατέγραψαν κατά μέσο όρο 5,6 διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό πέρυσι

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό, πάντα σύμφωνα με τον ΙΝΣΕΤΕ, τονίζεται ότι οι Έλληνες κατέγραψαν κατά μέσο όρο 5,6 διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό πέρυσι, οριακά μειωμένες έναντι των 5,7 διανυκτερεύσεων του 2019, ωστόσο η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ), αυξήθηκε κατά 12%, από 350 ευρώ το 2019 σε 393 ευρώ το 2023, αφού η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) εμφάνισε αναλογικά υψηλότερη αύξηση κατά 14%, από 61 ευρώ το 2019 σε 70 ευρώ το 2023. Στην αύξηση αναμφίβολα συνέβαλε και η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης προς τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ (+4%, από 2,2 εκατ. το 2019 σε 2,3 εκατ. το 2023) που παραδοσιακά έχουν υψηλότερη Δαπάνη.

Κάθε πότε ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πότε ταξιδεύουν οι Έλληνες, η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν εστιάζεται όπως στον εισερχόμενο τουρισμό στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, αλλά επιμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Παρόλα αυτά, το 2023 ήταν αξιοσημείωτη η αύξηση σε διανυκτερεύσεις και πληρωμές στο τρίτο τρίμηνο, γεγονός το οποίο πιθανόν οφείλεται στην αύξηση του μεριδίου των ταξιδιών για διακοπές στο εξωτερικό, που ευνοήθηκε από την βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, αλλά και στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το εγχώριο τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με προ πανδημίας.

Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η αντιστροφή της τάσης που καταγραφόταν μέχρι το 2019, με αύξηση των μεριδίων των παραδοσιακών για τους Έλληνες προορισμών σε Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία, από 21% το 2019 σε 27% το 2023 σε όρους αναχωρήσεων και από 34% το 2019 σε 38% το 2023 σε όρους πληρωμών και παράλληλη μείωση των όμορων πιο χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμών μας όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία. Σε αυτές τις αγορές της χαμηλότερης τουριστικής δαπάνης, οι αναχωρήσεις από μερίδιο 36% το 2019 έπεσαν σε 26% το 2023 και οι πληρωμές από το 11% το 2019 σε 8% το 2023.

