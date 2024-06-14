Για «επίδειξη αδιαλλαξίας» και «επιχείρηση αντιπερισπασμού» της διεθνούς κοινής γνώμης κάνουν λόγο Δύση και Κίεβο, σχολιάζοντας την «ουσιαστική» ειρηνευτική πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία κρίνεται εκτός πραγματικότητας, με τον αιματηρό πόλεμο να συνεχίζεται με άγνωστη κατάληξη.

Η «πραγματική, ουσιαστική, απτή» ειρηνευτική πρόταση όπως την αποκάλεσε ο Πούτιν, κρίνεται εκτός πραγματικότητας, καθότι οι επαχθείς όροι του είναι αδύνατον να γίνουν δεκτοί από τη διεθνή κοινότητα, πόσω μάλλον από το Κίεβο.



Η Ουκρανία απέρριψε τους όρους για την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος ως «παράλογους», λέγοντας ότι προσπαθεί να παραπλανήσει τις παγκόσμιες δυνάμεις και να υπονομεύσει τις πραγματικές ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Πούτιν δήλωσε σε ομιλία του ότι η Ρωσία θα τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία μόνο εάν το Κίεβο συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του στο ΝΑΤΟ και να παραδώσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών της ανατολικής Ουκρανίας που διεκδικεί η Μόσχα.

Ζελένσκι: "Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει όπως ο Χίτλερ"

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος είναι ένα τελεσίγραφο που δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στο ιταλικό ειδησεογραφικό κανάλι SkyTG24, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση ακόμη και αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για κατάπαυση του πυρός.

«Αυτά είναι μηνύματα τελεσιγράφου που δεν διαφέρουν από τα μηνύματα του παρελθόντος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός ηγέτης σε δηλώσεις του που μεταφράζονταν και μεταδίδονταν απευθείας μέσω διερμηνέα.

«Ο ίδιος δεν θα σταματήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι ,αναφερόμενος στον Πούτιν, κάνοντας έναν παραλληλισμό με την επεκτατική πολιτική του Ναζί δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Είναι το ίδιο πράγμα που έκανε ο Χίτλερ… Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτά τα μηνύματα», πρόσθεσε ο Ζελέσνκι.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας περιέγραψε τα λόγια του ως «δηλώσεις χειραγώγησης που έχουν στόχο να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα (και) να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες να επιτευχθεί μια δίκαια ειρήνη».

Τελεσίγραφο ΗΠΑ στη Μόσχα: "Ο Πούτιν δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις"

Τελεσίγραφο στη Μόσχα έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρεμβαίνοντας στους «όρους ειρήνης» του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κίεβο. Ο Ρώσος πρόεδρος «δεν είναι σε θέση» να έχει απαιτήσεις από την Ουκρανία για να τερματίσει τον πόλεμο, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, εκθειάζοντας τις στρατιωτικές επιτυχίες του Κιέβου απέναντι στην ευρείας κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ανέφερε μεταξύ άλλων νωρίτερα την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «στο λεπτό», μόνο εάν το Κίεβο συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για εισδοχή στο ΝΑΤΟ, και αν παραδώσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Μόσχα και να πραγματοποιήσει αποστρατικοποίηση.

«Δεν είναι σε θέση να υπαγορεύσει στην Ουκρανία τι πρέπει να κάνει για την ειρήνη», είπε ο Όστιν σε δημοσιογράφους στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Την παραμονή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης στην Ελβετία, στην οποία δεν έχει προσκληθεί η Ρωσία, ο Πούτιν έθεσε μια σειρά από όρους εντελώς αντίθετους με τους όρους που απαιτεί η Ουκρανία.

«Οι συνθήκες είναι πολύ απλές», είπε ο Πούτιν, αναφέροντας αυτές ως την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

«Μόλις δηλώσουν στο Κίεβο ότι είναι έτοιμοι για μια τέτοια απόφαση και ξεκινήσουν μια πραγματική απόσυρση στρατευμάτων από αυτές τις περιοχές, και επίσης ανακοινώσουν επίσημα την εγκατάλειψη των σχεδίων τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ - από την πλευρά μας, αμέσως, κυριολεκτικά ταυτόχρονα στο λεπτό, θα ακολουθήσει εντολή για παύση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων», είπε.

