Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν διατάσσει επανεξέταση των σχέσεων με τη Γεωργία

Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν το σύνολο των σχέσεων και της συνεργασίας τους με τη Γεωργία, μετά την υιοθέτηση από το κοινοβούλιο της χώρας αυτής του Καυκάσου αμφιλεγόμενου σχεδίου νόμου για την «ξένη επιρροή», το οποίο πυροδότησε μεγάλης έκτασης διαδηλώσεις, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Ξεκινάω (...) πλήρη επανεξέταση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Γεωργίας», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στην Ουάσιγκτον, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος όσων η αμερικανική κυβέρνηση κρίνει πως ευθύνονται για την «υπονόμευση της δημοκρατίας» στη Γεωργία, καθώς και συγγενών τους.

«Συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι οι γεωργιανοί ηγέτες θα επανεξετάσουν το νομοσχέδιο και θα λάβουν μέτρα για να ικανοποιήσουν τις δημοκρατικές και ευρωατλαντικές προσδοκίες της χώρας», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε πως κατά τη διάρκεια «της επανεξέτασης των σχέσεων (...) θα λάβουμε υπόψη τις ενέργειες της Γεωργίας προτού λάβουμε αποφάσεις για τις δικές μας».

Πέρα από τον ίδιο τον νόμο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατήγγειλε τις «τακτικές καταστολής» που χρησιμοποιούνται για να «συντριφτεί κάθε θεμιτή διαφωνία, υπονομεύοντας τη δημοκρατία και θεμελιώδεις ελευθερίες» του «γεωργιανού λαού».

Η ανακοίνωση καταγράφεται την επομένη δηλώσεων του κ. Μπλίνκεν με τις οποίες απείλησε τη Γεωργία πως θα ληφθούν μέτρα αντιποίνων για την προώθηση του νόμου, που χαρακτήρισε βγαλμένο «απευθείας από εγχειρίδιο της Μόσχας».

Νωρίτερα χθες, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως «εκβιάζει» τη Γεωργία.

Το κοινοβούλιο στην Τμπιλίσι ενέκρινε πρόσφατα τον επίμαχο νόμο, που προβλέπει πως επιβάλλεται σε κάθε ΜΚΟ και σε κάθε μέσο ενημέρωσης πάνω από το 20% της χρηματοδότησής της οποίας/του οποίου προέρχεται απο το εξωτερικό να εγγράφεται σε κατάλογο «οργανώσεων που προωθεί συμφέροντα ξένης δύναμης» και να υποβάλλεται σε κυβερνητικό έλεγχο.

Οι επικριτές του τον αποκαλούν «ρωσικό νόμο», καθώς παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με νομοθέτημα που τέθηκε σε εφαρμογή στη Ρωσία με σκοπό την καταστολή της αντιπολίτευσης. Η προώθησή του πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στη Γεωργία.

Η γεωργιανή πρόεδρος Σαλώμη Ζουραμπισβίλι, η οποία τάσσεται υπέρ της ΕΕ, άσκησε βέτο στον νόμο αυτό, όμως το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», το οποίο τον κατήρτισε, διαβεβαιώνει πως έχει αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο ώστε το κείμενο να περάσει παρ’ όλ’ αυτά.

Η Γεωργία, άλλοτε σοβιετική δημοκρατία, είναι πλέον επίσημα χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από τον Δεκέμβριο του 2023) και έχει επίσης εκφράσει την πρόθεση να ενταχθεί στο NATO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

