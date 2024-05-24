Βιετνάμ: Τουλάχιστον 14 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε πολυκατοικία

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας Ανόι, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Βιετνάμ.

Η φωτιά «εκδηλώθηκε περί τις 00:30 (τοπική ώρα· περί τις 20:30 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας)», είναι «μεγάλη», και είχε αποτέλεσμα να σημειωθούν «πολλές εκρήξεις», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Vietnam News.

Στις 06:20 (02:20 ώρα Ελλάδας), ο απολογισμός των θυμάτων είχε φθάσει τους 14 νεκρούς και τους τρεις τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε τοπικούς αξιωματούχους.

Το κτίριο βρίσκεται στο τέλος αλέας πλάτους περίπου δυο μέτρων, πρόσθεσε το Vietnam News, διευκρινίζοντας πως διαμερίσματα σε ορόφους ήταν νοικιασμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, στο ισόγειο λειτουργούσε κατάστημα που πωλεί κι επισκευάζει ηλεκτρικά ποδήλατα.

Περίοικος, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσε «εκρήξεις» που της φάνηκαν σαν «πυροτεχνήματα». «Νόμιζα πως γινόταν κάποια σύγκρουση, ή ότι κάτι έπεσε σε παράθυρο. Κατέβηκα και είδα τη φωτιά», πρόσθεσε.

«Πολλοί γείτονες έτρεξαν να φύγουν από την αλέα, περνώντας μπροστά από σπίτια άλλων. Τρομάξαμε πάρα πολύ», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.