Καταιγιστικές οι εξελίξεις σε ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ μετά τις ευρωεκλογές

Μόλις έξι ημέρες μετά τις ευρωκλογές, έχουν απελευθερωθεί τόσες δυνάμεις και έχουν τρέξει οι εξελίξεις, όσο δεν έγινε σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις εθνικές κάλπες.

Η 9η Ιουνίου πήρε χαρακτήρα δημοψηφίσματος και αυτό ήταν φυσικό να επηρεάσει καταρχάς την κυβέρνηση. Ο ανασχηματισμός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν μονόδρομος, καθώς το 28% δεν το περίμενε κανείς στην Πειραιώς.

Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε ένα «λίφτιγκ» εστιάζοντας στην καθημερινότητα. Η ακρίβεια στοίχισε στη Νέα Δημοκρατία και το ίδιο η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον αγροτικό κόσμο. Η γαλάζια παράταξη έχει αρκετό χρόνο να αλλάξει τα πράγματα, ωστόσο οι απώλειες 13 μονάδων ήταν ο οδηγός πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Ο πρωθυπουργός από την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με τους νέους υπουργούς ζητώντας τους να τρέξουν γρήγορα οι αλλαγές. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αρκετοί περιμένουν την πρώτη της συνεδρίασης προκειμένου να θέσουν τις ενστάσεις τους για την πορεία που ακολούθησε το κόμμα το τελευταίο διάστημα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι περίπλοκα, καθώς το ταμείο – όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν από την Κουμουνδούρου – δεν ήταν καλό. Ο Στέφανος Κασσελάκης δέχεται ένα πρώτο κύμα πίεσης από την εσωκομματική του αντιπολίτευση κυρίως για το θέμα των συνεργασιών. Προκειμένου να μετριάσει τη «μουρμούρα» στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας άφησε ανοιχτή μια «πόρτα» για την ενωμένη κεντροαριστερά αρκεί να μην υπάρχουν συμφωνίες κορυφής. Από τον απολύτως αυτόνομο ΣΥΡΙΖΑ πλέον ο πρόεδρος ρίχνει λίγο «νερό στο κρασί» του σε μια προσπάθεια να «πνίξει» από νωρίς μελλοντικές «ανταρσίες». Δεν θα είναι τόσο εύκολο, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κανείς που να θέλει να τον αμφισβητήσει ευθέως.

Στο ΠΑΣΟΚ το 12,8% αποτέλεσε τον καταλύτη των εξελίξεων με την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη να «τρίζει». Τις τελευταίες ώρες διακινήθηκε ένα σενάριο για εσωκομματικές κάλπες ακόμα και μέσα στον Ιούλιο. Κάτι τέτοιο διαψεύστηκε από την πλευρά της ηγεσίας, ωστόσο οι εξελίξεις έχουν τρέξει τόσο γρήγορα στη Χαριλάου Τρικούπη που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο του αιφνιδιασμού.

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Τετάρτη είναι κρίσιμη και όλοι περιμένουν την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει στα τέλη του μήνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να έχει την πλειοψηφία. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα οι αμφισβητίες να ζητήσουν έκτακτο συνέδριο. Σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο όργανο θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα εκλογής αρχηγού.

