Δυο νεκροί σε πυραυλικά πλήγματα της Ουκρανίας στη χερσόνησο της Κριμαίας

Ο επικεφαλής των αρχών στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη μέσω Telegram ότι ουκρανική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δυο αμάχους κοντά στην πρωτεύουσά της, τη Συμφερόπολη.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ ανέφερε επίσης ότι ουκρανικός πύραυλος έπληξε άδειο κτίριο κοντά στην Αλούστα, στις ακτές της χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες για την επίθεση ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με ουκρανούς χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επλήγησαν διάφοροι στόχοι στη χερσόνησο. Κατά τις πηγές αυτές, ανάμεσα στους στόχους ήταν κέντρο διοίκησης του λιμενικού σώματος και εγκαταστάσεις της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

