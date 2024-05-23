Ο εκλιπών Πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί πρόκειται να ταφεί σήμερα στην ιερή πόλη Μασχάντ, τέσσερις ημέρες αφότου έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου, όπως και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι έξι άνθρωποι, ενώ οι ηγέτες του αντιισραηλινού λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» συζήτησαν στο περιθώριο της κηδείας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Το φέρετρο του Ραϊσί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, αφού μια νεκρική πομπή πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του σήμερα το πρωί στην ανατολική πόλη Μπιρζάντ, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους για να του αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής.

Τιμητική φρουρά στεκόταν προσοχή την ώρα που το αεροπλάνο με το φέρετρο του Ραϊσί προσγειωνόταν στη Μασχάντ, τη γενέτειρά του, όπου θα αναπαυθεί στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά με το χρυσό τρούλο, τον πιο ιερό τόπο του ισλάμ στο Ιράν, τον οποίο τιμούν οι σιίτες μουσουλμάνοι ως το κοιμητήριο όπου αναπαύεται ο ιμάμης του 9ου αιώνα Αλί αλ-Ρεζά.

⚫️Despedida histórica a vista de pájaro



🔻Millones de enlutados llenan las calles adyacentes al mausoleo del Imam Reza (P) en Mashhad🇮🇷 para dar el último adiós al mártir presidente #Raisi #IránDeLuto #PresidenteMártir pic.twitter.com/WAAMGCpiLi — HispanTV (@Nexo_Latino) May 23, 2024

Ο 63χρονος Ραϊσί, θεωρούνταν ευρέως υποψήφιος για τη διαδοχή του 85χρονου Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, ο οποίος ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, έχει αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προέδρου μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου.

Οκτώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Τελετή στη μνήμη του Αμιραμπντολαχιάν πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη, όπου ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών Αλί Μπαγερί Κανί τον περιέγραψε ως ένα μάρτυρα ο οποίος «εγγυόταν την επαναστατική φύση του υπουργείου Εξωτερικών».

Ο Αμιραμπντολαχιάν θα ταφεί νότια της Τεχεράνης στο μαυσωλείο του Σάχη Αμπντολαζίμ, όπου ενταφιάζονται εξέχοντες ιρανοί πολιτικοί και καλλιτέχνες.

Συνεδρίαση του «άξονα της αντίστασης»

Στο περιθώριο της κηδείας του Ραϊσί, αρχηγοί οργανώσεων του αντιισραηλινού λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» συναντήθηκαν χθες, Τετάρτη, για να συζητήσουν για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσαν σήμερα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ο «άξονας της αντίστασης» συνασπίζει τους συμμάχους του Ιράν στον αγώνα κατά του Ισραήλ, κυρίως το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, η λιβανική Χεζμπολάχ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης και ιρακινές σιιτικές οργανώσεις.

Οι αρχηγοί αυτών των κινημάτων συνεδρίασαν αφού παρευρέθηκαν στις τελετές που οργανώθηκαν χθες, Τετάρτη, στην Τεχεράνη ως φόρο τιμής στον Ραϊσί.

«Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήθηκαν η πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική κατάσταση στη Γάζα (...) και ο ρόλος του άξονα της αντίστασης», μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Irib.

Η πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής ανακοινώθηκε επίσης από τον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, ο οποίος μετέδωσε φωτογραφίες.

«Η συνέχιση του τζιχάντ και της μάχης μέχρι την πλήρη νίκη της παλαιστινιακής αντίστασης στη Γάζα, με τη συμμετοχή οργανώσεων του άξονα της αντίστασης, υπογραμμίσθηκε» από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τον Irib.

Εκ μέρους του Ιράν, ήταν παρόντες στη συνάντηση ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και ο στρατηγός Εσμαΐλ Καανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς, του κλάδου εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών.

Συμμετείχαν επίσης ο εκπρόσωπος των Χούθι Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ και ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος είχε προηγουμένως γίνει δεκτός από τον ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Εκπρόσωποι της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ και ιρακινών οργανώσεων συμμετείχαν επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.