Νέα εποχή στη Δανία. Ο Φρειδερίκος Ι' ανακηρύχθηκε σήμερα βασιλιάς της σκανδιναβικής χώρας, διαδεχόμενος τη μητέρα του, τη βασίλισσα Μαργαρίτα Β', η οποία παραιτήθηκε έπειτα από ακριβώς 52 χρόνια βασιλείας, ένα γεγονός που γιορτάσθηκε από μεγάλα πλήθη που συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη.

Την «παράσταση» έκλεψε το τρυφερό φιλί του βασιλιά στην αυστραλιανής καταγωγής σύζυγό του Μαίρη υπό τις επευφημίες του πλήθους.

The King and Queen of Denmark 🇩🇰



Sealed with a kiss 🩷#Frederick#QueenMary pic.twitter.com/oN3XPiDWGz — Prie 🫧 (@RoyalDelhiite) January 14, 2024

Λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας), η Μαργαρίτα Β', η οποία φορούσε ένα κομψό ροζ σύνολο, υπέγραψε τη δήλωση παραίτησης, ένα έγγραφο πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χιλιετούς μοναρχίας, καθιστώντας βασιλιά τον 55χρονο πρωτότοκο γιό της. Η Δανία, μια από τις παλαιότερες μοναρχίες στον κόσμο, δεν έχει τελετή ενθρόνισης.

Η 83χρονη Μαργαρίτα αιφνιδίασε το έθνος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να γίνει η πρώτη δανή μονάρχης που θα παραιτηθεί από το θρόνο.

Η διαδοχή επισημοποιήθηκε μόλις η Μαργαρίτα υπέγραψε τη δήλωση της παραίτησής της στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στο κοινοβουλίο, ανακοινώθηκε από τα βασιλικά ανάκτορα. Στη συνάντηση παρευρέθησαν αντιπρόσωποι της κυβέρνησης, η Μαργαρίτα, ο Φρειδερίκος, η γεννημένη στην Αυστραλία 51χρονη σύζυγός του Μέρι, η οποία είναι πλέον βασίλισσα, και ο μεγαλύτερος γιος τους, ο 18χρονος Χριστιανός, ο οποίος είναι ο νέος διάδοχος του θρόνου.

#NEW Queen Margrethe has just left Christiansborg Slot after signing her abdication 🖊️



We now have a new King and Queen of Denmark, long live King Frederik X and Queen Mary 🇩🇰 pic.twitter.com/zVbcvDmiT0 — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 14, 2024

Περίπου μία ώρα μετά την υπογραφή της δήλωσης παραίτησης, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν επρόκειτο να ανακηρύξει το νέο βασιλιά από τον εξώστη του κοινοβουλίου και ο Φρειδερίκος να κάνει μια σύντομη ομιλία.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απ' όλη τη Δανία, μια χώρα σχεδόν έξι εκατομμυρίων κατοίκων, συγκεντρώθηκαν, παρά το δριμύ ψύχος, στην πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της διαδοχής.

Αργότερα το απόγευμα, ο νέος βασιλιάς και η βασσίλισσα πρόκειται να μεταβούν με ιππήλατη άμαξα στην κατοικία τους, τα ανάκτορα Αμαλίενμποργκ που οικοδομήθηκαν τα χρόνια του 1750 και βρίσκονται στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Το ζεύγος θα συνεχίσει να κατοικεί στο Αμαλίενμποργκ μαζί με την Μαργαρίτα, η οποία θα διατηρήσει τον τίτλο της ως βασίλισσας, αν και στα αντίστοιχα παλάτια τους στο οκταγωνικό αυτό ανακτορικό συγκρότημα.

Η Μαργαρίτα, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει πως θα παραμείνει ισοβίως στο θρόνο, δεν έκανε γνωστή την ακριβή αιτία της απόφασής της να παραιτηθεί, όμως δήλωσε πως μια μεγάλη επέμβαση στην πλάτη, στην οποία είχε υποβληθεί πέρυσι το Φεβρουάριο, την έκανε να σκεφτεί το μέλλον της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

