Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε την Κυριακή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Ο σεΐχης Αλ Ναχιάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο πρόεδρο για τον θάνατο των εννέα Τούρκων στρατιωτών σε συγκρούσεις στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ενηνέρωσης της τουρκικής προεδρίας.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης "αμοιβαία μηνύματα ενότητας της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά της τρομοκρατίας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

