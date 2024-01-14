Η χαρακτηριστική φράση «ο βασιλιάς (ή η βασίλισσα) πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς!» φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και λιγότεροκαθώς οι «βασιλευόμενες δημοκρατίες» της Ευρώπης τολμούν μία ριζική ανανέωση - είτε από επιλογή, είτε υπό το βάρος σκανδάλων και ενοχλητικών φημών- ενόσω ο μονάρχης βρίσκεται ακόμη εν ζωή.

Μετά την Ολλανδία, το Βέλγιo και την Ισπανία, τον δρόμο της παράιτησης του εν ζωή μονάρχη επέλεξε ο βασιλικός οίκος της Δανίας.

Αν και εξαιρετικά δημοφιλής, η 83χρονη βασίλισσα Μαργαρίτα ανακοίνωσε αιφνιδίως στο διάγγελμά της στις 31 Δεκεμβρίου ότι, λόγω αισθητής επιδείνωσης της υγείας της, αποχωρεί μετά από 52 συναπτά έτη στο βασιλικό Ανάκτορο Αμάλιενμποργκ της Κοπεγχάγης.

Κατά συνέπεια παραχωρεί τον θρόνο στον μεγαλύτερο γιο της, τον 53χρονο πρίγκιπα Φρειδερίκο, ο οποίος ενθρονίζεται σήμερα και φαίνεται έτοιμος να επεκτείνει το στυλ της χαλαρής, φιλελεύθερης κυριαρχίας της.

Στο πλευρό του η κοινή θνητή και εντυπωσιακή σύζυγός του - πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας - η οποία θα γίνει η πρώτη βασίλισσα που γεννήθηκε στην Αυστραλία.

