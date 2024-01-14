Καλά στην υγεία τους και ασφαλείς είναι τα 19 μέλη του πληρώματος (18 Φιλιππινέζοι και ένας Έλληνας) του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου SAINT NIKOLAS που βρίσκεται στο αγκυροβόλιο του Bandar Abass στο Ιράν.

Οπως ανέφερε σε νεότερη ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Empire Navigation, ο τοπικός αντιπρόσωπος του ασφαλιστικού της φορέα (P&I Club), επικοινώνησε με τις Ιρανικές αρχές και οι ναυτικοί - μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου σημαίας Marshall Islands, είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς.



Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δεν έχει αποκαταστήσει άμεση επικοινωνία με το ST. NIKOLAS από τη στιγμή της κατάληψής του, στις 11 Ιανουαρίου. Έκτοτε, όλα τα δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας του πλοίου είναι απενεργοποιημένα.

Η εταιρεία επισημαίνει και πάλι ότι κύριο μέλημα και ύψιστη προτεραιότητά της είναι και θα παραμένει η ασφάλεια του πληρώματος.

Αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό και συμπαραστεκόμενη ενεργά στις οικογένειες των αιχμαλωτισθέντων ναυτικών, η Empire Navigation υλοποίησε μια υπηρεσία ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η υπηρεσία αυτή θα συνεχίσει να προσφέρεται στις οικογένειες μέχρι την απελευθέρωση των ναυτικών - και φυσικά θα προσφερθεί και στους ίδιους μετά την επιστροφή τους και για όσο διάστημα κρίνουν σκόπιμο οι ειδικοί επιστήμονες.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Βασόρα (Ιράκ), φορτίο περίπου 145.000 μετρικών τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ναυλωτής του πλοίου είναι η εταιρεία Tupras.

Η Empire Navigation ως διαχειρίστρια εταιρεία του σκάφους ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή όλες τις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές και συνεχίζει να βρίσκεται σε στενή και αδιάλειπτη συνεργασία μαζί τους, καθώς και με τις οικογένειες των μελών του πληρώματος



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

