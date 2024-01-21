Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών πέντε σύμβουλοι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκαν χθες στη Δαμασκό σε ένα αεροπορικό βομβαρδισμό που αποδίδεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το πλήγμα στοχοθέτησε και κατέστρεψε ένα τετραώροφο κτίριο στη συνοικία Μάζεχ (δυτικά), όπου διεξαγόταν μια «συνάντηση φιλοϊρανών ηγετών», ανέφερε η ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, πέντε «στρατιωτικοί σύμβουλοί» του και «μέλη των συριακών δυνάμεων» σκοτώθηκαν στην επίθεση, που διαπράχθηκε, σύμφωνα με τους ίδιους, με «μαχητικά αεροσκάφη».

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση και υποσχέθηκε να πάρει εκδίκηση για τους νεκρούς του. Το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει σε αυτές τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε από 10 σε 12 μετά την ανάσυρση δύο πτωμάτων από τα συντρίμμια: πρόκειται για πέντε Ιρανούς συμβούλους και επτά φιλοϊρανούς μαχητές, εκ των οποίων τέσσερις Σύροι, δύο Λιβανέζοι και ένας Ιρακινός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

