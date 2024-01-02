Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε προάστια της Δαμασκού

Αεροπορική επιδρομή κατά θέσεων σε προάστια της Δαμασκού εξαπέλυσε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Η επιδρομή προήλθε από την κατεύθυνση του υψιπέδου του Γκολάν με στόχο θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (SANA).

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους και στρατιώτες, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του σε στόχους πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία και έχει επίσης πλήξει την αεράμυνα του συριακού στρατού και ορισμένες συριακές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

