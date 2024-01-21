Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε ένα σχέδιο τα φορολογικά έσοδα που προορίζονται για την υπό τον έλεγχο της Χαμάς Λωρίδα της Γάζας να κρατούνται από τη Νορβηγία αντί να μεταφέρονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, έγινε γνωστό σήμερα από αξιωματούχους.

Βάσει των ενδιάμεσων ειρηνευτικών συμφωνιών της δεκαετίας του 1990, το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ εισπράττει τους φόρους εκ μέρους των Παλαιστινίων και προχωρά σε μηνιαίες καταβολές στην Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), που ασκεί περιορισμένη εξουσία στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, καταγράφονται συνεχώς διαφωνίες σχετικά με τη συμφωνία, με το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, να ζητά τα έσοδα να μην καταλήγουν στη Χαμάς.

Η Χαμάς πήρε τον έλεγχο της Γάζας από τη στηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή το 2007, έπειτα από έναν σύντομης διάρκειας εμφύλιο πόλεμο, και δύο χρόνια αφότου το Ισραήλ απέσυρε τους έποικους και τις στρατιωτικές του δυνάμεις. Παρά την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα κράτησαν τις δουλειές τους και συνέχισαν να πληρώνονται από τα φορολογικά έσοδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με τα φορολογικά έσοδα στήριξαν η Νορβηγία και οι ΗΠΑ, οι οποίες θα εγγυηθούν ότι το πλαίσιο τηρείται.

Τα γραφεία του Νετανιάχου επισήμαναν πως τα χρήματα, ή οποιοδήποτε ισοδύναμο, δεν θα μεταφερθούν «σε μία περίπτωση, παρά μόνο με την έγκριση του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών και επίσης όχι μέσω ενός τρίτου μέρους».

Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) είπε σήμερα πως θέλει τα χρήματα ολοκληρωτικά και δεν θα αποδεχθεί όρους που θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο να πληρώσει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων στη Γάζα.

«Οποιεσδήποτε εκπτώσεις από τα οικονομικά δικαιώματά μας ή όροι που επιβάλλονται από το Ισραήλ και εμποδίζουν την Παλαιστινιακή Αρχή να πληρώσει τους ανθρώπους μας στη Λωρίδα της Γάζας απορρίπτονται από εμάς», δήλωσε ο Χουσέιν αλ Σέιχ, γενικός γραμματέας της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΑΠ, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, που ηγείται ενός ακροδεξιού, υπέρ των εποικισμών κόμματος, επιβεβαίωσε πως η Νορβηγία θα κρατά τα έσοδα βάσει της συμφωνίας.

«Ούτε ένα σεκέλ δεν θα πάει στη Γάζα», είπε ο Σμότριτς, ο οποίος αντιτίθετο εδώ και καιρό στη μεταφορά κεφαλαίων στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Πηγή: skai.gr

