Αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στη Δαμασκό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, περιλαμβανομένου ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της μονάδας πληροφοριών του επίλεκτου σώματος, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή ασφαλείας στην περιφερειακή συμμαχία υπέρ της Δαμασκού.

Παράλληλα, σκοτώθηκαν δύο σημαντικοί στρατιωτικοί συνεργάτες της οργάνωσης, όπως ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

«Σε επίθεση που διενεργήθηκε σήμερα την οποία εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς στη Δαμασκό, δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί σύμβουλοι σκοτώθηκαν», μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr

Το πλήγμα, με τη χρήση κατευθυνόμενων πυραύλων ακριβείας, σύμφωνα με την πηγή, ισοπέδωσε ένα πολυώροφο κτήριο στη συνοικία Μαζέ της συριακής πρωτεύουσας.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέφερε πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε "ισραηλινό πλήγμα" εναντίον ενός κτηρίου στη Δαμασκό όπου πραγματοποιείτο "σύσκεψη ηγετών προσκείμενων στο Ιράν".

"Πλήγμα ισραηλινού πυραύλου έθεσε στο στόχαστρο ένα τετραώροφο κτίριο σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους (...) και καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτήριο όπου είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες προσκείμενοι στο Ιράν", όπως ανέφερε αυτή η ΜΚΟ που έχει την έδρα της στη Βρετανία, αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που δεν διευκρίνισε προσώρας την ταυτότητα των θυμάτων, «η επιδρομή είχε στόχο σίγουρα τους ηγέτες αυτούς».

Στη Δαμασκό, το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana επιβεβαίωσε μια επίθεση εναντίον ενός κτηρίου κατοικιών στη συνοικία Μαζέ, κατηγορώντας το Ισραήλ, αλλά δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Στη συνοικία Μαζέ βρίσκεται το αρχηγείο του ΟΗΕ καθώς και ξένες πρεσβείες.

Ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψωνόταν από το κτήριο που τέθηκε στο στόχαστρο, σύμφωνα με κατοίκους και εικόνες που μοιράστηκαν φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

"Άκουσα μια έκρηξη και είδα ένα μεγάλο σύννεφο καπνού", δήλωσε στο AFP ένας κάτοικος.

"Ο ήχος έμοιαζε με εκείνον μιας έκρηξης πυραύλου, και μερικά λεπτά αργότερα άκουσα τις σειρήνες των ασθενοφόρων", πρόσθεσε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στην περιφερειακή συμμαχία υπέρ της Δαμασκού είχε δηλώσει στο Reuters πως ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε και άλλα τραυματίστηκαν από ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό.

Η πηγή ασφαλείας, που αποτελεί τμήμα ενός δικτύου οργανώσεων που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Συρίας και στον κυριότερο σύμμαχό της, το Ιράν, είχε δηλώσει πως το πολυώροφο κτήριο χρησιμοποιείτο από Ιρανούς συμβούλους που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Ισραήλ.

Ο Έσαμ αλ Αμίν, επικεφαλής του Νοσοκομείου Al Mowasat στη Δαμασκό, είχε δηλώσει στο τοπικό συριακό μέσο ενημέρωσης Al-Watan πως το νοσοκομείο του παρέλαβε ένα πτώμα και τρεις τραυματίες, περιλαμβανομένης μίας γυναίκας, μετά τη σημερινή επίθεση.

Εκπρόσωπος του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ δήλωσε στο Reuters πως κανένα μέλος της οργάνωσης δεν τραυματίστηκε από το πλήγμα, έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι βρίσκονταν στο βομβαρδισμένο κτήριο.

Το Ισραήλ διενεργεί επί μακρόν εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία, όμως έχει στραφεί σε φονικότερα πλήγματα μετά την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου από μαχητές της υποστηριζόμενης από το Ιράν παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς από τη Γάζα.

Τον Δεκέμβριο, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε δύο μέλη των Φρουρών και άλλο ένα στις 25 Δεκεμβρίου σκότωσε έναν υψηλόβαθμο συνεργάτη των Φρουρών που επέβλεπε τον στρατιωτικό συντονισμό ανάμεσα στη Συρία και το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.