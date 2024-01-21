Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα ουκρανικό πλήγμα σε μια αγορά της υπό τον ρωσικό έλεγχο πόλης Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με έναν νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιφέρειας του Ντονέτσκ Ντένις Πουσίλιν.

«Αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για 25 νεκρούς επιβεβαιώθηκαν. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ αυτών δύο παιδιά…», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Αλεξέι Κουλέμζιν, τον δήμαρχο που διόρισε η Μόσχα στην πόλη του Ντονέτσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια πολυσύχναστη συνοικία όπου βρίσκονται καταστήματα και μια αγορά.

Ο Πουσίλιν είπε πως την πόλη βομβάρδισε το ουκρανικό πυροβολικό. Προς το παρόν η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Φωτογραφίες και βίντεο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να κλαίνε, ορισμένοι εκ των οποίων λένε πως έχασαν συγγενείς τους και πτώματα να κείτονται στο χιόνι, κοντά σε μία από τις αγορές της πόλης.

Ένας προηγούμενος απολογισμός των αρχών που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα έκανε λόγο για 18 νεκρούς και 10 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

