Ρωσία: «Σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια» το ουκρανικό πλήγμα στο Ντονέτσκ

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα το ουκρανικό πλήγμα στο Ντονέτσκ που είχε ως απολογισμό τουλάχιστον 25 νεκρούς και 20 τραυματίες, χαρακτηρίζοντάς το μια «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια» που καταδεικνύει «την αναγκαιότητα να επιτύχουμε όλους τους στόχους» στην Ουκρανία.

«Το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, το οποίο στηρίζουν οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους, για μία ακόμη φορά διέπραξε μια βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ρωσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

