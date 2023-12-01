COP28: Αριθμός ρεκόρ πάνω από 80.000 συμμετεχόντων στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα

Η COP28 είναι επισήμως η μεγαλύτερη COP που διοργανώθηκε ποτέ με 80.000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σύμφωνα με προσωρινό κατάλογο, ο οποίος αποκαλύπτει για πρώτη φορά και με ακρίβεια τις ιδιότητές τους, σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ Κλίμα να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις σχετικά με τον κίνδυνο ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων.

Συνυπολογίζοντας το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας, 104.000 άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στην "μπλε ζώνη" που είναι αφιερωμένη στις διαπραγματεύσεις και στα περίπτερα των κρατών ή των οργανώσεων, δηλαδή οι διπλάσιοι από αυτούς στην COP27, η οποία κατείχε μέχρι σήμερα το ρεκόρ με 49.000 διαπιστευμένους. Οι αριθμοί των διαπιστεύσεων δεν ανταποκρίνονται απαραιτήτως σε αυτούς που παρευρίσκονται όντως στο Ντουμπάι.

Σχεδόν 23.500 άνθρωποι μετέχουν στις εθνικές αντιπροσωπείες, με αυτήν της Βραζιλίας, η οποία συνηθίζει να στέλνει στις COP αντιπροσωπείες μεγέθους ρεκόρ, να απαρτίζεται από 1.336 μέλη, αυτήν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που διοργανώνουν την φετινή διάσκεψη από 620, αυτήν της Γαλλίας να μετρά 265 μέλη ή ακόμη των ΗΠΑ 158.

Σε αυτούς προστίθενται οι 27.208 που φέρνουν μαζί τους οι εθνικές αντιπροσωπείες: επικεφαλής επιχειρήσεων, ειδικοί, εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων, πανεπιστημιακοί, αλλά και το τεχνικό τους προσωπικό. Αυτοί ωστόσο δεν έχουν πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις στον ίδιο βαθμό με τους επίσημους αντιπροσώπους.

Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας της Γαλλίας ξεχωρίζουν ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies Πατρίκ Πουγιανέ, αλλά και οι επικεφαλής της Danone Αντουάν ντε Σεντ Αφρίκ, της Veolia Εστέλ Μπρασιανόφ, της Engie Κάθριν ΜακΓκρέγκορ, της Sanofi Πολ Χάντσον, της CMA-CGM Ροντόλφ Σααντέ ή της EDF Λικ Ρεμόν.

Ο μεγαλύτερος γιος του Γάλλου δισεκατομμυριούχου και επικεφαλής της LVMH Μπερνάρ Αρνό, ο Αντουάν, βρίσκεται από την πλευρά του στον κατάλογο με τους σχεδόν 4.900 προσκεκλημένους της διοργανώτριας χώρας, μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς και πολλούς άλλους άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, το φάσμα των οποίων εκτείνεται από τις περιβαλλοντικές ακτιβιστικές ως τις επαγγελματικές που κάνουν λόμπινγκ, μεταξύ των οποίων κάποιες και για τα ορυκτά καύσιμα, εξασφάλισαν πάνω από 14.000 διαπιστεύσεις, ενώ και δημοσιογράφοι θα συμμετάσχουν μαζικά (σχεδόν 4.000 διαπιστεύσεις).

Οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ, των υπηρεσιών του και διεθνών υπηρεσιών (όπως και αυτοί που φέρνουν μαζί τους) εκπροσωπούν πάνω από 4.700 διαπιστεύσεις.

Η απουσία σαφών κανόνων για τις συγκρούσεις συμφερόντων των συμμετεχόντων στις COP αποτελεί συχνά αντικείμενο επικρίσεων. Μέχρι φέτος, ο ΟΗΕ δεν καθιστούσε υποχρεωτική την παροχή πληροφοριών από τους συμμετέχοντες σχετικά με τον "σύνδεσμό" τους, κυρίως τον εργοδότη τους και την ακριβή σχέση τους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής σχέσης, με τον φορέα μέσω του οποίου ζητήθηκε η διαπίστευσή τους, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό αυτών που ανήκουν σε λόμπι.

Ξεχωριστά, οι διοργανωτές δηλώνουν ότι 400.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί για να λάβουν "ημερήσιο πάσο" ώστε να έχουν πρόσβαση στην "πράσινη ζώνη", ένα είδος τεράστιας έκθεσης αφιερωμένης στην καινοτομία και στις επιχειρήσεις στον χώρο της Παγκόσμιας Έκθεσης 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.