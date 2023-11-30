COP28: Εγκρίθηκε επίσημα συμφωνία για τη δημιουργία ταμείου για τις κλιματικές καταστροφές

Οι χώρες που συμμετέχουν στην 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) ενέκριναν σήμερα επίσημα συμφωνία για τη δημιουργία ταμείου για τις κλιματικές καταστροφές.

Η συμφωνία υιοθετήθηκε ύστερα από την εναρκτήρια τελετή της COP28 και έγινε δεκτή με τις ενθουσιώδεις επευφημίες των συνέδρων.

Απεσταλμένοι από ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες σχεδίασαν τη συμφωνία αυτή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που έγιναν φέτος. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ταμείου που θα βοηθά τις ευάλωτες χώρες να διαχειριστούν το κόστος ζημιών και απωλειών που σχετίζονται με κλιματικές καταστροφές και ακραία φαινόμενα, όπως ξηρασία, πλημμύρες και άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

