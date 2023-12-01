Η εκλογική νίκη της άκρας δεξιάς επιβεβαιώθηκε επισήμως σήμερα Παρασκευή στην Ολλανδία, την ώρα που ο επικεφαλής της Γκερτ Βίλντερς δυσκολεύεται να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με άλλα κόμματα τα οποία είναι αντίθετα στις ισλαμοφοβικές του θέσεις.

Η ολλανδική εκλογική επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Βίλντερς συγκέντρωσε 37 έδρες σε σύνολο 150 της κάτω βουλής, μια άνοδος της άκρας δεξιάς που προκάλεσε σοκ τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό.

Πλέον όλοι αναμένουν να δουν αν ο Βίλντερς θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού και θα γίνει ο πρώτος ακροδεξιός επικεφαλής κυβέρνησης στην ιστορία της Ολλανδίας.

Μετά τις εκλογές ο ακροδεξιός πολιτικός δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης με τον νεοϊδρυθέν κόμμα κατά της διαφθοράς «Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο» (NSC, 20 έδρες), το Κίνημα Αγροτών- Πολιτών (BBB, επτά έδρες) και το κεντροδεξιό κόμμα VVD του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε (24 έδρες).

Χρειάζεται 76 έδρες για να σχηματίσει σταθερό συνασπισμό, κάτι που μπορεί να πράξει με τη συνεργασία των τριών αυτών κομμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής.

Το PVV μπορεί να βασιστεί στο ΒΒΒ, που δημιουργήθηκε από τις διαμαρτυρίες των αγροτών κατά των κυβερνητικών σχεδίων για μείωση των εκπομπών του αζώτου και το οποίο κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές τον Μάρτιο και έγινε το ισχυρότερο κόμμα στη Γερουσία.

Αλλά προκειμένου να έχει κυβέρνηση πλειοψηφίας, ο Βίλντερς έχει ανάγκη το VVD κα το NSC, το οποίο σχηματίστηκε το καλοκαίρι από τον δημοφιλή βουλευτή Πίτερ Όμτζιγκτ. Προς το παρόν τα δύο αυτά κόμματα έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις.

Η νέα ηγέτις του VVD, η Ντιλάν Γεσιλγκιόζ, έχει δηλώσει ότι το κόμμα της δεν θα μετάσχει σε συνασπισμό υπό τον Βίλντερς. Ωστόσο δήλωσε έτοιμη να «στηρίξει» έναν κεντροδεξιό συνασπισμό, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να στηρίζει τον Βίλντερς να υιοθετήσει νομοσχέδια με τα οποία είναι σύμφωνο το VVD.

Ο Όμτζιγκτ, αφού απέρριψε το ενδεχόμενο συνασπισμού με τον Βίλντερς στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, μετά τις εκλογές εμφανίστηκε πιο ανοικτός. Αλλά αυτή την εβδομάδα εκτίμησε ότι κάποιες από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του PVV είναι αντίθετες με το Σύνταγμα της Ολλανδίας.

Ο Βίλντερς, οργισμένος, κατηγόρησε τον NSC ότι παίζει «μικροπολιτικά παιχνίδια» και τον κάλεσε να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. «Αν έχετε απορίες, Πίτερ, ελάτε να τις συζητήσουμε. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να σας απαντήσω ευγενικά», έγραψε στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

