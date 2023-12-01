ΗΠΑ: Χορεύοντας ζεϊμπέκικο και νησιώτικα αφυπηρέτησε από το NYPD o Έλληνας διοικητής Τζον Πάππας - Δείτε βίντεο

Με ζεϊμπέκικο, «Ζορμπά» και νησιώτικα αποχαιρέτησε τον Διοικητή Κ-9 του Τμήματος Συγκοινωνιών Τζον Πάππας το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) καθώς ο ίδιος βγήκε σε σύνταξη ύστερα από 26 χρόνια υπηρεσίας.

Στην τελετή αποχαιρετισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Λονγκ Αϊλαντ, πλήθος φίλων του και πρώην συναδέλφων του έσπευσαν προκειμένου να του ευχηθούν σε ένα κλίμα συγκίνησης.

Από το πρωί προκειμένου να τιμήσουν την ελληνική καταγωγή του διοικητή έπαιζε ελληνική μουσική και μάλιστα ο ίδιος όπως φαίνεται σε βίντεο χόρεψε και τραγουδούσε δυνατά το «Εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη.

Μάλιστα, τον εσωτερικό χώρο στελέχη του NYPD και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ελληνικά εδέσματα και να τον επισκεφθούν στο γραφείο του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.