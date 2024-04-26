ΜΜΕ: Το Ισραήλ πιθανόν θα προτείνει στη Χαμάς συμφωνία για την απελευθέρωση 20 ομήρων

Ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε χθες Πέμπτη πως η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να προτείνει περιορισμένης έκτασης συμφωνία στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση το λιγότερο είκοσι ομήρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Κανάλι 12, η πρόταση θα αφορά συγκεκριμένα γυναίκες, που υπηρετούν στον στρατό, ηλικιωμένους και αρρώστους, που συγκαταλέγονται στους ομήρους. Σε αντάλλαγμα, η ισραηλινή κυβέρνηση θα προσφερθεί να επιτρέψει σε εκτοπισμένους Γαζαίους να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα που βρίσκεται υπό πολιορκία για πάνω από έξι μήνες.

Πάντα κατά το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, η ιδέα συζητήθηκε σε συνεδρίαση της κυβέρνησης πολέμου του κ. Νετανιάχου κι ετοιμάζεται να προωθήσει πρόταση στους μεσολαβητές —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ— άμεσα. Η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί έτσι να παρακάμψει την αξίωση της Χαμάς να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός προτού υπάρξει απελευθέρωση ομήρων.

Το ρεπορτάζ του Καναλιού 12 δεν διευκρινίζει ούτε αν η πρόταση θα συμπεριλάβει προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ούτε ποια θα είναι η διάρκειά της, ούτε εάν ή πόσοι Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα.

Πάντως, αναμένεται να οργανωθεί εντός της ημέρας συνάντηση ισραηλινών διαπραγματευτών και αιγυπτιακής αντιπροσωπείας, προκειμένου να γίνει προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, που παραμένει απόλυτο εδώ και μήνες.

Το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης, ή Χαμάς, αξιώνει μεταξύ άλλων μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας για να προχωρήσει στην απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που απομένουν στα χέρια των μαχητών του. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει τα αιτήματα αυτά και διαμηνύει πως ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το Κάιρο επείγεται να κλειστεί συμφωνία για να αποτραπεί η σχεδιαζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, καθώς ανησυχεί πως θα περάσει τη μεθόριο μεγάλος αριθμός παλαιστινίων προσφύγων.

Στη Ράφα έχουν καταφύγει οι περισσότεροι κάτοικοι της παλαιστινιακής περιοχής, σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

